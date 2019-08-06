7月營收亮眼 砷化鎵族群穩懋、全新逆勢抗跌

台股今 (6) 日受美中貿易戰越演越烈衝擊，早盤一度暴跌逾 200 點，失守年線，但砷化鎵族群因 7 月營收亮眼表現逆勢抗跌，穩懋 (3105-TW)、全新 (2455-TW) 早盤黑翻紅，漲幅皆逾 4%，宏捷科 (8086-TW) 也維持盤上表現。
穩懋 7 月營收首破 20 億元大關，創單月新高，達 20.05 億元，月增 12.83 %、年增 44.03%，累計今年前 7 月合併營收 100.67 億元，年減 3.41%。
展望本季，穩懋表示，隨著手機品牌廠將在本季推新機，部分客戶提前拉貨，推升手機功率放大器 (PA) 需求成長，預期本季營收可望季增 3 成以上。
全新 7 月合併營收達 2.47 億元，月增 19.78 %、年增 63.73%，創下 3 年多來單月新高，累計今年前 7 月合併營收 13.37 億元，年增 5.58%。
展望下半年，全新指出，第 3 季手機品牌將陸續推出新機，預期能帶動相關供應鏈的動能成長，包含射頻元件 (RF) 等手機產品關鍵零件成長動能強勁，而其他包含 5G、Wi-Fi 6、車聯網業務，將隨著客戶需求持續調整優化。
宏捷科 7 月合併營收，達 1.96 億元，月增 14.73%、年增 9.87%，創下近 13 個月單月營收新高；累計今年前 7 月合併營收 9.56 億元，年減 22.79%。