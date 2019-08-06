〈富邦金股臨會〉配發特別股股息 合計發出逾26.24億元

富邦金控 (2881-TW) 今 (6) 日舉行 108 年股東臨時會，通過去年盈餘分配修正案，配發特別股股息，甲種特別股股息年率為 4.1%、乙種特別股股息年率 3.6%，合計特別股股息分派金額逾 26.24 億元。

富邦金控董事長蔡明興表示，由於原公司章程對於累積未分配盈餘得否發放特別股股息未臻明確，因此 6 月 14 日富邦金控股東常會通過原 107 年度盈餘分配案，暫不配發特別股股息。

公司章程修正案已於股東常會當天順利通過，因此於今日召開臨時股東會，依據修正後的公司章程及相關規定調整特別股股息分派，通過甲種特別股及乙種特別股的股息配發。

股東臨時會今日通過特別股股息分派案，甲種特別股 6 億股，按發行價格 60 元，特別股股息年率為 4.1% 計算，分派金額 14.76 億元；而乙種特別股部分，因為有小股東提案，希望甲、乙種特別股的起算日拉齊一致，蔡明興也從善如流，因此，乙種特別股 6.6666 億股，按發行價格 60 元，特別股股息年率 3.6% 計算，持有期間拉齊後多了一天、共 291 天 (107.3.16~12.31)，分派金額 11.48 億餘元。

甲種、乙種特別股合計分派金額逾 26.24 億元，今日股東臨時會並授權董事長依實際狀況訂定配息基準日。蔡明興表示，富邦金控積極維護股東權益，落實永續經營，致力於普通股與特別股股利配發的穩定性，期望健全資本來源，以作為公司長期成長的後盾，未來也將秉持相同的精神，持續實踐對股東的承諾。