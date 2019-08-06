數位轉型年 IBM提企業轉型7關鍵

IBM 今 (6) 日在台灣舉辦科技論壇，以「現代、架構、未來」為題，台灣 IBM 總經理高璐華致詞時表示，在數位轉型過程中，企業須面對 7 項改變，今年在純網銀、台商回流方案下，IBM 將積極布局數位轉型。

高璐華表示，數位轉型是現代企業轉型趨勢，在數位轉型路上有 7 項關鍵，包含企業文化、連結生態系建立平台、企業開發認知改變、新科技 (IoT、AI、5G) 應用、數據 DATA、應用系統改變以及雲架構的轉換，她也強調，轉型的關鍵，將是把現有企業基礎建設完善。

談及 IBM 自身的布局，高璐華進一步說明，金融創新教父 Brett King 提出 Bank 4.0，代表未來金融服務將無所不在，但不一定在銀行裡，金融銀行業隨著客戶行為改變掀起一波轉型，恰好 7 月底台灣金管會正式宣布發放純網銀執照，IBM 在執照尚未發放前，就搶先與樂天國際合作，布局建置基礎設備。

另一方面，高璐華表示，除了純網銀，近期政府推出台商回流計畫，讓企業回台加碼投資，對於基礎建設需求變高，IBM 也積極協助企業建置「智慧製造」的企業架構。

高璐華表示，今年將成為企業數位轉型年，如何加速轉型發展、人才與技術突破，關鍵還是在於企業或組織的科技能力、平台架構，是否具備因應當前挑戰、布局未來的能力。