全新Q2純益1.44億元創近3年新高 EPS 0.78元

砷化鎵廠全新 (2455-TW) 今 (26) 日公布第 2 季財報，稅後純益 1.44 億元，季增 57.62%、年增 3.51%，創下近 3 年單季新高，每股純益 0.78 元，展望本季，全新表示，目前仍樂觀看待，但將持續關注全球貿易戰的不確定性。

全新第 2 季營收 6.18 億元，季增 31.19%、年增 11.97%，毛利率 41.42%，季減 2.01 個百分點、年增 2.91 個百分點，營益率 26.11%，季增 2.75 個百分點、年增 1.36 個百分點；稅後純益 1.44 億元，季增 57.62%、年增 3.51%，每股純益 0.78 元。

全新累計今年上半年營收 10.89 億元，年減 2.3%，毛利率 42.29%，年增 4.28 個百分點，營益率 24.92%，年減 0.51 個百分點，稅後純益 2.34 億元，每股純益 1.28 元。

全新指出，第 3 季手機品牌將陸續推出新機，預期能帶動相關供應鏈的動能成長，包含射頻元件 (RF) 等手機產品關鍵零件成長動能強勁，先前進行測試的亞洲 VCSEL 客戶，月初已進入量產，以目前來說，本月包含美系、韓系、中國客戶拉貨、訂單狀況皆在良好狀態，而其他包含 5G、Wi-Fi 6、車聯網業務，將隨著客戶需求持續調整優化。

不過今年受美中貿易戰等大環境不確定因素影響，全新表示，雖然目前看起來第 3 季會比第 2 季好，但現在又看到日本、韓國之間的貿易糾紛，甚至傳出日本最快將在 8 月 2 日將韓國從白色名單上剔除，讓本季充滿不確定性，將持續關注後續變化。

全新今也公告，法人董事潤泰投資股份有限公司代表人變動，由原臺灣土地銀行董事會主任秘書范天賞，改為麥克思遠東智慧資本公司副總吳俊逸新任。