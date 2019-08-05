夏普攜手丸紅、將投入家用太陽光電購電業務

鴻海 (2317-TW) 轉投資的夏普 (6753-JP)，在週一 (5 日) 發出新聞稿表示，該公司將與日本的大型綜合貿易商丸紅 (8002-JP) 合作，自 2019 年 11 月起，向擁有太陽能光電設備的一般家庭購電。

參與這項合作案的，包括夏普旗下子公司「Sharp Energy Solutions」，以及丸紅的「Marubeni Solar Trading」。

由於日本的太陽光電躉購制度 (Feed-in Tariff，FIT)，即將在今年 11 月結束。屆時這兩家公司將以夏普製蓄電池的客戶為對象，以每瓩 (kW) 最高 14.6 日圓的價格，來向用戶們進行電力的收購。

(圖片：Investing.com)

Sharp Energy Solutions 將負責業務方面的支援，而 Marubeni Solar Trading 則將負責太陽光電的收購業務。

而每瓩最高 14.6 日圓的收購價格，只有 1 年的保證期間。預估自第 2 年起的每瓩最高收購價格，將為 10.6 日圓。

目前在電力收購市場上，於日前有同樣表明在 11 月展開業務的家電大廠 Panasonic(6752-JP)，和日本通訊業龍頭的 NTT(9432-JP)。而他們在頭一年的電力收購價格，則為每瓩 16 日圓。是目前所知的大型業者當中，在電力收購價格上最高的。

過去日本政府為了鼓勵民眾在自家屋頂安裝太陽能發電設備，於 2009 年 11 月 1 日開始，展開了為期 10 年的太陽光電收購制度。制度開始時的收購價格為每每瓩 48 日圓，且連續 10 年以相同價格進行收購。

日本政府的這項措施，讓安裝太陽能光電系統的住家在短短幾年內迅速成長。依照日本總務省統計局每 5 年所作的統計資料來看，2003 年時日本安裝太陽能光電設備的住宅為 28 萬戶 (普及率 0.6%)，2008 年時為 52 萬戶 (普及率 1.0%)。到了 2013 年時，安裝戶數竄升到 157 萬戶 (普及率 3.0%)，固定電價收購制度的效果極為顯著。

而在電力的收購價格方面，在 2009 年 11 月 1 日開始實施時，收購價格為每瓩 48 日圓，約是當時一般家庭用電的 2 倍以上價格，成了鼓勵消費者安裝太陽光電系統的極大誘因。然而到了 2018 年度時，收購價格只剩下每瓩 26~28 日圓，2019 年度更只剩下每瓩 24~26 日圓。