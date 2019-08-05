【凱基投信】專家指路：美國降息 美國公債利率逢彈伺機加碼

美國 FOMC 會議結果如預期降息一碼，為 10 年來首次啟動降息，並提前結束縮減資產負債表（原訂 9 月底）。聯準會（Fed）發布政策聲明中表示，以 8 比 2 的投票比例通過這次的利率決議，聯邦基金利率目標區間自 2.5%～2.25% 調整至 2.25%～2%，並將超額準備金率（IOER）從 2.35％調整到 2.10％。

凱基 2025 到期優先順位新興市場債券基金經理人何立凱指出，儘管聯準會如預期降息一碼，還提前結束縮表計畫，但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）卻未暗示利率將續降，並直指這次降息是「預防性」降息，貨幣政策的鴿派程度不及預期，牽動美國短期公債價格下跌，殖利率應聲跳漲。

何立凱分析，從聯準會官員談話觀察，主席鮑威爾強調此次降息為預防性降息，依舊維持對未來升、降息的可能性，對美國經濟展望抱持正面看法，加上兩名委員反對降息，意味著傾向鴿派的委員欲推進更多次降息也面臨困難，預料聯準會後續將視美國經濟數據，及中美貿易戰情況調整利率政策，市場過度鴿派的預期立場可能進一步消除。

何立凱表示，市場先前已陸續針對 FOMC 將決議降息一碼的因素做出反應，未來須觀察中美貿易戰的市況變化，預期在中美貿易談判依舊遲滯不前下，美國經濟數據向下風險依舊存在，仍不排除聯準會依舊有再降息一碼的機會，利率向下趨勢仍在，建議投資人逢利率反彈，可伺機加碼美國公債，以掌握資本利得的增長空間。

根據凱基投信資產配置研究團隊指出，截至 7 月 31 日為止，美國 10 年期及 30 年期公債殖利率皆超過 2% 以上，分別達到 2.06%、2.58%，近一個月以來彈升幅度均為 5bp，展望後市，預期中美貿易戰對全球實體經濟影響仍在，且預估後續談判進程不順的機率較高，整體經濟數據向下風險仍在，加上全球各國主要央行續持貨幣寬鬆政策，聯準會官員談話仍偏鴿派，長線利率向下預期不變，建議利率逢彈加碼美國公債。

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