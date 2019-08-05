【國泰投顧】微利時代 全球基建展現投資優勢

低利時代加上寬鬆貨幣政策延長的外部因素，以及未來龐大需求的內部環境，提升全球基礎建設產業在現階段資產配置的重要性，國泰投顧建議投資人在投資組合中適度納入全球基礎建設，也適合作為定期定額標的，參與產業的長期商機。

■ 日歐美央行重譜寬鬆協奏曲 微利時代又要延長

由於經濟前景不確定性上升，今年以來扮演全球貨幣政策領導者的日本央行、美國聯準會及歐洲央行，陸續釋出寬鬆貨幣政策擴大或延續、甚至降息的訊息。美國聯準會 (FED) 主席包威爾 7 月國會聽證會上的鴿派談話，等於定調全球重回寬鬆貨幣政策，造成美國公債利率延續在低利率區間遊走，歐洲的主要經濟體則幾乎淪為負利率區，微利的理財時代還要持續下去。

■ 基建長期商機可觀 2040 年需求達 94 兆美元

全球人口持續增加，新興市場國家崛起，成熟國家老舊基建有待翻新，提供驚人的相關投資需求。根據 G20 組織設立的 Global Infrastructure Hub 7 月資料顯示，預估到 2040 年全球 56 國共需再投資 94 兆美元在相關基礎建設上，其中以道路及能源的總投資金額最為驚人，分別要 34 兆美元及 28 兆美元。各國競推 5G 及衛星通信，通訊基建至 2040 年前也需投入 8.9 兆美元。



■ 貿易戰帶來金融市場波動，基建類能漲抗跌

去年 3 月美國發動關稅戰至今，富時全球核心基建 50/50 指數上漲 21%，超過同期全球股市及美股之表現。去年第 4 季市場跌勢加劇期間，美股及全球股市分別回檔超過 13%，基建指數僅小跌 2.39%。基礎建設類股的獨寡占及穩定現金流特性，在本波不確定性環境下發揮其優勢。

基礎建設涵蓋穩定性高的公用事業，舉凡天天用得到的水電瓦斯，鐵公路及道路等運輸具有剛性需求，並能創造穩定現金流。通訊科技的推陳出新，更將刺激像是通信電塔等特殊型房地產信託業者之獲利。總結基建產業相對全體股市具備 (1) 股價相對跟漲抗跌；(2)收入相對穩定；(3)股利相對較高等三大特性，在微利及不確定性高的時代下，國泰投顧預期其投資優勢將重獲投資人青睞，吸引更多資金流入。

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