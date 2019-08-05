〈CIP下單東元〉CIP籲：應先檢討國產化成果 明年公布區塊開發內容較妥當

丹麥開發商哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 今 (5) 日與東元電機 (1504-TW) 簽署「陸上變電站 EPC 統包」契約，對於離岸風電區塊開發項目可望在 8 月底前公布細節，CIP 台灣區執行長侯奕愷呼籲，政府應在離岸風場國產化執行成果通盤檢討與落實後，再進入區塊開發階段，時間點落在明年將會較妥當。

近期傳出，經濟部最快 8 月底前，將公布離岸風電第三階段區塊開發方向與內容。對此，侯奕愷表示，盼政府在離岸風場國產化執行成果通盤檢討與落實後，再進入區塊開發階段，若在國產化成果尚未確實檢討前，就直接跳進區塊開發，速度稍嫌太快。

侯奕愷指出，CIP 將在 8 月底繳交國產化報告，而包括台電、中鋼等開發商，也須在 11 月繳交，建議政府應在集結所有國產化經驗，並檢討後，於明年公布區塊開發項目與內容，時間點會較為妥當。

針對國產化項目，侯奕愷並說，英國是目前全球離岸風電裝置容量最高的國家，但本土化比重也沒有台灣高，盼政府重新檢視台灣主客觀環境條件，彈性調整本土化項目，唯有務實可行且具融資可行性的本土化政策，才能催生永續發展的台灣離岸風電本土供應鏈。

CIP 台灣區開發長許乃文也說，即便 CIP 極力落實政府提出的國產化項目，但在風機零組件中，有些項目要國產化不太可行，例如擁有專利技術的功率轉換器，便是風機廠三菱重工維特斯 (MHI Vestas) 與其母公司維特斯 (Vestas)，簽署全球獨家專利授權的產品，不可能要求其釋出專利，盼政府能務實考量國產化項目的現實層面。

政府離岸風電政策採「先示範、次潛力、後區塊」3 階段開發策略。示範階段提供補助示範獎勵，引導投入。第二階段公告潛力場址，採取先遴選、後競價。第三階段則由政府主導區塊開發，從領海內未開發的離岸風場，進行整體區塊劃設，並推動本土供應鏈全面產業化。