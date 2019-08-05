〈CIP下單東元〉簽署陸上變電站EPC統包合約 合約金額近20億元

丹麥開發商哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 今 (5) 日與東元電機 (1504-TW) 簽署「陸上變電站 EPC 統包」契約，將彰芳西島 2 座風場的陸上變電站，從設計、採購到施工，100% 委託東元執行，合約金額近 20 億元，這也是東元電機跨足離岸風電產業的重要指標項目，預計明年初施工，2021 年中竣工。

CIP 台灣區執行長侯奕愷指出，原先政府要求開發商陸上變電站本土化僅需採購配電盤、開關與變壓器等三項零組件，比重僅占此次訂單總額約 25%，但 CIP 再度整場下單，將彰芳西島 2 座風場的陸上變電站，委託東元執行，大幅超前政府國產化要求，也盼能協助台灣加速推動離岸風電本土化。

侯奕愷強調，CIP 的彰芳西島風場，是肩負最大國產化責任的風場，目前已在水下基礎、風機到海事工程等項目持續簽約，且規模不斷超標，只要能符合本土化，且具有融資可行性的，便不遺餘力投入。

CIP 將以自身國際經驗與東元共同努力，以符合國際離岸風電變電站規範與規格需求，提升台灣產業技術力，陸上變電站工程後續作業，將在工業局協助下，於 8 月底完成土地租賃作業，9 月初準備進入後續施工階段。

侯奕愷也說，CIP 的彰芳西島風場是全亞洲最大規模、且本土化比重最高的風場，目前已正式展開專案融資，本月也會攜手風機商三菱重工維特斯 (MHI Vestas)，在國產化項目上有新進度，而接下來將簽署的最後幾張本土化合約，一樣具有融資可行性，獲得銀行團認可。

