盤前財經大事搶先讀2019年8月5日

今日操盤前瞻

台灣 7 月外匯存底

中國財新綜合 PMI

法說會：TPK-KY、立積

除權息：友訊、和鑫、鄉林、良維、大江、鉅祥等

〈台股風向球〉過去 2 個月幾乎白忙一場 人氣乏弱恐續測年線

8 月才 2 個交易日，台股就跌掉 274 點，幾乎吐回 6、7 月的漲點，多頭格局一下子就遭破壞，台股交易員指出，本周先將觀盤重心放在法說，同時，隨著貿易戰範圍擴大，美聯準會 9 月降息機率又增，不排除此將成為股市支撐，預料台股指數年線位置 10400 點附近有撐。閱讀全文...

年底 5G 頻譜競標 中華電標金無上限 台灣大、遠傳相對保守

面對年底 5G 頻譜競標，電信三雄態度大不同，中華電 (2412-TW) 不但展現競標決心，以 3.5GHz 頻段、首家開台電信業者為目標，也是首家明確說明 5G 資本支出高峰時間，估落在 2022 年至 2024 年，相比之下，台灣大 (3045-TW) 認為，若競標結果不合理，可能不會標滿，而遠傳 (4904-TW) 則尚未表態，態度相對保守。閱讀全文...

環球晶明日法說 聚焦報價與產業景氣

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 將於明 (6 日) 召開線上法說，屆時將公布第 2 季財報，並釋出後市營運展望，市場將聚焦長約訂單出貨情況、產業庫存去化狀況、合約價與現貨報價下修情況、8 吋與 12 吋晶圓近期需求表現，及公司對下半年半導體市況展望。閱讀全文...

〈觀察〉貿易戰再升級 網通廠大搶轉單商機

美國將對中國課徵新一輪關稅，不過對網通業者來說，因應前次關稅所做的擴產、調整產線等措施逐漸顯現，在海外產能將成稀缺、電子代工廠產能優先給予大客戶下，台網通廠轉單效益將浮現，就有網通業者形容，現在是「天下大亂、局勢大好」。閱讀全文...

歐洲麻煩大！德國 30 年公債殖利率史上首見「負殖利率」

全球製造業衰退程度，已經超出市場預期，值得關注的是連歐元區的核心大國—德國，其製造業惡化的程度也正在加速，反映出德國經濟衰退已經近在咫尺。週五 (2 日) 德國 30 年期公債殖利率盤中跌至負利率，這是德債 30 年期史上首次出現負利率之狀況。閱讀全文...

