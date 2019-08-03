排解壟斷爭議 谷歌收費給他家搜尋引擎一個機會

谷歌 (GOOGL-US) 週五表示，搜尋引擎供應商將須付費，才能成為歐洲用戶設置 Android 設備時的默認選項。

根據谷歌部落格文章，歐洲用戶設置設備時將看到一個搜尋引擎新選單，可從中選出一個作為默認選項，以俾開啟主頁和 Google Chrome 瀏覽器時啟動該搜尋引擎。

Google 已允許 Android 使用者隨時變更默認的搜尋引擎，但此設定選單是讓使用者在設定設備時就可以變更選擇。

谷歌表示，若要成為該選單上其中一個選擇，競爭的搜尋引擎必須用盲拍的方式競標，谷歌在 Android 網站上另一個新頁面解釋：

「在各個國家 / 地區的拍賣中，搜尋引擎供應商須分別出價，看他們願意出多少價碼列在該國 / 區用戶的選單上。每個國家 / 地區都有底價，出價符合或超越底價的前三高標者，就會出現在該國 / 地區用戶的選單上。」

「競價成功的 3 家加上谷歌一共 4 個選項，將以隨機順序一併出現在選單上，在競標平局的狀況下，谷歌將隨機分配廣告欄位，如果少於 3 位高於底價的投標者，谷歌將在剩餘廣告欄位上隨機選取符合資格的搜尋引擎供應商，包含那些申請參與競標但沒有出價的搜尋引擎供應商。」

該公司分享一張搜尋引擎選單的螢幕擷圖，除了谷歌以外其他三家替代的引擎供應商包括 Qwant、Ecosia 和 Yahoo。谷歌稱其他平台也可以申請成為新選項之一，並補充說 2020 年初也會將此措施引進至歐洲的 Android 手機。

此舉係谷歌對歐盟以反壟斷為由開罰高額 50 億美元的回應。去年歐盟委員會主張，谷歌在 Android 設備內綁定 Chrome 瀏覽器和搜尋引擎 app 的做法違反競爭。

谷歌以對此罰款提出上訴，並稱公司將做一系列改變以期符合歐盟的決定，先前谷歌已宣布智慧手機廠可發布不同版本的 Android，以及為 Android 手機廠提出新付費授權協議，以及谷歌搜尋引擎和 Chrome app 分別授權。