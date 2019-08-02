美國股市週四大跌 真正的理由

聯準會 (Fed) 本週降息，並非美國股市下跌的真正理由。真正的元凶是華爾街近幾週充斥的看漲心態，這心態為股市招來了大跌的危機。Fed 的決議只是壓垮駱駝的最後一根稻草。

現在就請看看華爾街看漲心態有多強烈，修伯特股市通訊信心指數 (HSNSI) 係追蹤一組短期投資通訊所建議的平均持股比例，7 月初，這項指數上升到了 84.2%，創逾 20 年高點。雖然 HSNSI 指數已自該記錄高點下滑，但目前該指數仍較 2000 年以來，87% 的每日 HSNSI 指數都高。

這持續的看漲氣氛，意味股市絕非一或二天的跌勢，便能去化過度的樂觀氣氛。這也是週四的股市無法守住大幅反彈走勢的原因。週四，道瓊工業平均指數由上漲逾 200 點反轉大跌，終場收低逾 300 點。分析師將原因歸咎予川普總統宣布對中國商品加徵關稅。其實，一如 Fed 降息，這項新關稅只是股市下跌的藉口。

儘管目前的 HSNSI 指數仍偏高，亦即股市通訊分析師建議的持股比例仍偏高，但反向分析並不能保證未來幾週股市將會受到壓力。回想 5 月底，反向分析對股市的看法偏向中性，然而股市却上漲到了新高點。

必需強調的是，在多頭市場的高點水準與空頭市場的低點水準，漲跌氣氛對走勢的影響，並不盡相同。在股市底部，由於多頭棄守，往往出現一日的大跌走勢。例如，12 月底便出現過此一情況，當時 HSNSI 指數下跌，並低於 2000 年以來，逾 98% 的每日 HSNSI 指數。今日，道瓊較 12 月底低點上漲了 25%。

相對而言，在股市高點，走勢傾向較為緩慢，在幾週或幾個月時間，不同類股相繼突破高點。在整個過程中，樂觀的漲勢氣氛會一直持續。

反向分析只是一種短期的進出場工具，並無法用以判斷目前預期的疲弱走勢，是多頭市場中的回檔整理，抑或是長期勢的開始。關鍵仍需視華爾街的氣氛而定。

若在疲弱走勢後，短期投資人急急出場，將是利多訊號。若他們仍堅持看漲，反而讓人擔憂。至少未來二週，股市氣氛顯示，方向傾向跌勢。