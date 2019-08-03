〈父親節理財〉一張表看懂 三世代老爸理財規劃大不同

下個禮拜就是一年一度的父親節，各世代的爸爸們其實背負著人生不同階段的需求及壓力，理財需求也大不同，凱基銀行將爸爸們分類為 30 歲、40 歲、50 歲三世代階段，30 先積極累積、40 收割再投資、50 仰賴穩定現金流，因此，凱基銀行建議年輕爸爸族應把握可承受風險階段，加快資產的累積，之後隨年齡增長，適度增加固定資金流部位。

凱基銀行理財規劃部資深協理張冠雄表示，鮮少爸爸意識到，單靠薪水收入，萬一哪天受疾病侵襲，便會面臨收入中斷的危機，因此各世代父親們均應趁早開啟理財收入，替自己建構穩固的經濟靠山。

張冠雄表示，30 歲階段的新手爸爸，是人生體力最充沛時期，但因為要負擔購屋及子女養育，同時也是家庭負擔最沉重的時期，此階段理財不需好高騖遠，可每月定期定額小額投資基金，透過專業經理人的靈活操作，有機會加快資產的累積；另一方面，也要記得透過定期醫療險分散疾病風險，避免造成家人負擔。

張冠雄進一步表示，40 歲階段的三明治爸爸要負擔孝親、房貸、教育費用，小孩的教育支出費用也逐漸到達顛峰，又要開始著手準備退休規劃，生活壓力可說是各階段爸爸之最，但若有趁年輕時儲備資金，也是準備收割投資成果的階段。建議可將先前定期定額投資基金所累積出來的資金，轉成單筆投入有每月配息的基金、海外債券，再透過每月產生的配息來分擔家庭必要支出，若有餘力，還可額外加強醫療險的保障。

對於 50 歲階段屆齡退休的爸爸，張冠雄表示，肩上的擔子將逐漸變輕，退休生活的規劃反而成為理財重心，考量重點包含醫療長照與休閒娛樂等。張冠雄表示，因為退休後講求穩定收入，建議此階段的爸爸們應致力於守住 50 歲前打拼所累積的資產，因此此時要將具有還本性質的保單比重拉高，創造穩定現金流，另外也可將部分資金放置在銀行推出的優惠定存方案，除了保本還可賺取利息，且一般定存專案年期最長不超過一年，在資金的調度上相對具彈性，準備好好迎接退休生活。

張冠雄提醒，理財規劃需通盤考量，最常被忽略的項目包括長壽、突發疾病及家庭責任被迫提前終止等，這類風險都是無法被預先估算出來的，建議各階段的爸爸們可以尋求專業的理財人員，依據自身需求去評估所面臨的投資、保險、稅賦及教育基金準備等問題，找到最適切的理財規劃建議。