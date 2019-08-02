華南銀行服務更全面 基金申購的首選夥伴 日日扣還能定期不定額

想累積人生第一桶金，或想存購屋金、教育金、退休金，許多人採定期定額方式申購基金，藉時間複利放大資產收益，然而面對市場波動，理財應該訴求靈活彈性。推動數位金融服務不遺餘力的華南銀行，提供日日扣、定期不定額等申購機制，使客戶的每一分錢都能掌握絕佳投資時機，儘快實現理財目標。

今年剛結婚成家的小金，吃晚餐時跟老婆珍妮聊到，「之後有了小 Baby，想讓他讀雙語幼稚園，每年生日再帶去玩遍全世界的迪士尼樂園。」珍妮聽了之後大表贊同，但也問了一句話：「錢從哪裡來？」小金回答：「最近看到基金申購平台有零手續費優惠，就從每個月定期定額開始存錢吧。」

一旁聽到兒子跟媳婦對話的金太太，突然語氣堅定地說著：「想存教育金和旅遊金，定期定額買基金是不錯的投資方式，但別只在意零手續費，卻錯失時機與彈性！」身為華南銀行客戶的她，多年來申購基金幫自己累積退休金，認為及早擬定理財目標之外，用對方法、選對工具才能事半功倍，「像我現在不需要再跑分行臨櫃申購，直接透過華南銀行網路銀行或行動銀行 APP，就可以選擇日日扣、定期不定額等方式購買基金。」她邊說邊拿出平板電腦開啟華南銀行行動銀行 APP 給兒子跟媳婦看，並苦口婆心再說一次：「投資重視時機與彈性，別被零手續費給綁手綁腳！」

提升自主彈性 抓準投資時機

國人理財觀念日益普及，投資基金已是受歡迎的理財工具之一，不過華南銀行發現越來越多投資人像金太太一樣，渴望掌握績效與風險控管的自主權，於是提供更全面的基金申購功能，協助因應各種市場不確定因素

相較於部分基金平台和基金公司，定期定額基金每月只能選擇固定幾個扣款日，但市場行情每天有變化，華南銀行定期定額基金提供「日日扣」功能，每個月每一天都能讓投資人指定為扣款日期。例如可以在發薪日後連續一禮拜分批扣款，天天都是小額下單日；可以在有獎金、股利收入的日子扣款，替每一分錢爭取最大增值效益；甚至預期資本市場將有明顯波動，也可以提前或延後扣款日，來抓準最佳進場時機。

另外，雖然定期定額基金有分散風險、不必花心思研究買點等好處，但「定期不定額」基金更能夠因應每日行情波動，採取「逢低加碼、逢高減碼」或「順勢加碼、逆勢減碼」操作策略，一方面讓資金配置具備彈性，適時規避市場風險，一方面協助克服人性弱點，例如在股市跌深時加碼進場，不因市場低迷而錯失買點，一旦行情反轉向上，將有較高機率累積較佳報酬。

設定理財目標 強化投資組合

華南銀行總是以客戶需求為導向，希望進一步傳遞專業信賴與服務溫度，客戶透過網銀申購基金時，可同步設定「目標理財帳戶」，無論想存退休金、教育金、旅遊金或購屋金，可依據不同用途設定多個目標理財帳戶，系統將定期提醒客戶檢視投資情況，透過試算功能，可清楚檢視離最終目標還需投入多少資金、還剩多少時間，有助於產生激勵作用並讓客戶不忘投資初衷，提醒依現況缺口加碼配置、快速累積資產。

每個人在設定多個理財目標同時，應該依據短中長期目標來篩選基金標的，擁有專業財富管理團隊的華南銀行，每個月會在官網推薦基金，除了揭示最新國際經濟情勢與市場行情，還能幫助投資人免去在上千檔基金中大海撈針的困擾，精準挑選穩健增值、風險較低的全球政府債券型基金或全球股票型基金作為核心資產，以及將波動較大但有固定收益的新興市場債券基金、高收益債券基金當成衛星資產，就算面對國際貿易紛爭未解，市場存在高度不確定性，也能經由強化投資組合來降低波動度及提升績效。

靈活投資策略 追求長期績效

投資管道日新月異，華南銀行標榜追求財富自由不該綁手綁腳，因此客戶基金申購可以二十四小時不分晝夜，隨時查詢、申請扣款、贖回、轉換、及變更交易等，尤其贖回可最快四天入帳，比起零手續費但交易限制多的部分基金平台及基金公司需五至十個工作天才能入帳，不僅大幅縮減一半以上時程，更能讓資產運用更具彈性。

此外，華南銀行貼心提供信用卡扣款服務，能夠藉由遞延應付費用，創造良性現金流，同時在今年年底之前，為了鼓勵及回饋薪轉戶、信用卡用戶長期投資，透過網銀定期定額、定期不定額申購基金皆享手續費折扣優惠，而且累積扣款次數愈多，適用愈低手續費率，所以不要受制於零手續費迷思，採取順應市場的靈活投資策略更為重要，畢竟讓身家財產有處自由的停泊港灣，才能享受水漲船高的增值喜悅。

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