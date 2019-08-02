面板業有逆風 價格起色雜音多 外資大賣友達、群創逾萬張

受到中國面板廠商持續開出產能，導致市場供過於求狀況嚴重，面板價格不見起色，拖累台廠面板雙虎群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 近年表現，外資對雙虎下半年營運也持保守態度，本周分別賣超群創、友達各 1.4 萬、1.3 萬張，也造成面板雙虎股價創波段新低。

群創日前僅用 6 交易日，買回 8 萬張庫藏股，讓股價回升至 7.49 元，但本周外資大力砍單，合計賣超 149474 張，週五盤中一度來到新低 6.84 元，終場收 6.86 元，周跌 4.4%；友達本周同樣遭外資賣超 135186 張，股價一度來到 7.93 元波段新低價位。

群創第 2 季稅後虧損 29.7 億元，較上季虧損收斂，每股虧損 0.3 元。上半年稅後虧損 66.95 億元，由去年盈轉虧，每股虧損 0.07 元。

展望下半年，群創表示，雖然第 2 季面板面臨價格壓力，但隨著歐美黑色星期五以及中國雙十一、雙十二購物節即將到來，預期客戶將逐步進入促銷檔期的備貨期，面板需求將緩步落底回升，電視面板需求也可望回溫。

友達第 2 季稅後虧損 26.82 億元，每股虧損 0.28 元。上半年稅後虧損 63.7 億元，淨利率 -4.66%，每股虧損 0.66 元。

展望下半年，友達表示，本季仍受大環境不確定性影響，客戶的旺季備貨需求仍不明確，將持續關注市場變化，隨時做好客戶急單需求準備，並提升高附加價值及非消費型產品比重，強化產業競爭力。