三大法人合賣65億元 外資大買聯電、續調節面板雙虎

鉅亨網記者劉韋廷 台北 2019年7月31號18點56分

台股今 (31) 日持續震盪整理，加權指數終場以 10823.81 點作收，下跌 7.09 點，失守 5 日線，外資賣超 42.47 億元，投信買超 3.53 億元，自營商則賣超台股 25.89 億元，合計三大法人賣超 64.83 億元；觀察三大法人今日操作，外資大買聯電 1.7 萬張，但持續調節面板雙虎。

期貨部分，外資今日加碼多單 928 口，多單未平倉口數來到 3.74 萬口，投信則減碼 22 口空單，空單未平倉口數來到 2.37 萬口，自營商則減碼 1267 口空單，空單未平倉口數達 3686 口。

外資今日買超聯電、旺宏、第一金等各股，但再調節面板雙虎，本周 3 個交易日友達已遭賣超 9.5 萬張、群創也遭賣 6.6 萬張。

外資今日買超前十名，聯電 1.7 萬張居冠，第一金 8977 張，台郡 7500 張，長榮 5175 張，其他依序為聯茂、上海商銀、旺宏、大同、世界、華南金。

外資今日賣超前十名，面板雙虎友達、群創分別遭外資調節 4.2、2 萬張，新光金 1.4 萬張，華邦電 1.2 萬張，兆豐金 1.1 萬張，其他依序為欣興、華票、聯發科、國泰金、元大金。

投信前十大買超標的，華邦電 7303 張居冠，台郡 2217 張，其他依序為科嘉 - KY、大成、臻鼎 - KY、台新金、昇陽半導體、卜蜂、嘉澤、台光電。

投信賣超前十大標的，長榮航 2575 張居冠，美時 1904 張，鎧勝 - KY 1659 張，旺宏 1358 張，奇鋐 1226 張，上海商銀 1125 張，欣興 1059 張，其他依序為群聯、台肥、京元電。

法人表示，近期市場聚焦在美中貿易談判進展、美國聯準會 (Fed) 利率會議決策，台股今力守 10800 點整數關卡，不過後續不確定性仍高，投資人仍須居高思危。