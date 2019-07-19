和鑫Q2純益2.8億元 季增近2成 EPS 0.39元

和鑫 (3049-TW) 今 (19) 日公布第 2 季財報，稅後純益 2.8 億元，季增 19%，年增 82%，每股純益 0.39 元。法人表示，和鑫受惠於中國 AMOLED 面板產能持續開出，今年以來在智慧型手機市場滲透率逐漸提高。

和鑫第 2 季營收 12.15 億元，季增 41.32%、年增 51.74%，創 4 年來新高，毛利率 37.36%，季增 3.04 個百分點、年增 9.57 個百分點，營益率 28.59%，季減 0.05 個百分點、年增 9.58 個百分點，稅後純益 2.8 億元，季增 19.39%、年增 81.88%，每股純益 0.39 元。

和鑫累計今年上半年營收 20.74 億元，年增 39%，毛利率 36.11%，年增 16.82 個百分點，營益率 27.88%，年增 17.88 個百分點，稅後純益 5.12 億元，年增 791.5%、淨利率 24.66%，年增 20.81 個百分點，每股純益 0.71 元。

和鑫今也發出公告表示，將調整內部稽核主管，原稽核主管王昱朝因個人生涯規劃辭職，由法務處處長楊玉澤轉任，另外，因應組織發展策略，新增創新事業中心總經理，由李雅惠擔任，並兼任發言人。

法人表示，和鑫第 2 季在中國市場出貨比重逐步拉升，營收創下 4 年來單季新高，預期本季在產業傳統旺季推升下，營運有望再創高。