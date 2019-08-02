嘉聯益股價重挫 瀚宇博：私募案不生變 將在8月底完成

PCB 廠瀚宇博 (5469-TW) 將透過將參與私募及換股方式，取得軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 24% 股權，嘉聯益今日股價跌停作收，更逼近私募價，嘉聯益主管今 (2) 日指出，瀚宇博每股 28 元取得嘉聯益私募股約 8 萬 7084 張，私募股價已敲定，不會有任何變動，且將在 8 月底前完成。

由於嘉聯益股價自 7 月 29 日收盤的 36.2 元，到今日重挫跌停收在 29.25 元，股價波段跌幅近 2 成，也使此華新 (1605-TW) 集團瀚宇博參與嘉聯益私募案的合作是否生變，受市場關注。

嘉聯益主管強調，瀚宇博以每股 28 元的價格，取得嘉聯益私募股約 8 萬 7084 張，私募股價已敲定，總金額 24.38 億元，不會因市場股價波動而發生變動。

嘉聯益主管並重申，瀚宇博參與嘉聯益私募及換股方式取得 24% 股權合作案，私募案將先進行，預計 8 月底前完成。

瀚宇博預計以 24.38 億元現金認購嘉聯益私募股權，認購價每股 28 元，認購嘉聯益增資後 16% 股權，並用股權交換方式取得嘉聯益 8% 股權，換股比例 1 股瀚宇博德換 1.36 股的嘉聯益；瀚宇博德將增加 3.2 億元的股本，股本也因此增加到 49 億元。

同時，增資後，嘉聯益股本將由 41.3 億元增加到 54 億元，股本膨脹 30.75%，其中瀚宇博持有 24% 股權，屆時，瀚宇博德將依權益法認列嘉聯益獲利。

至於發行新股換股，因雙方發新股須經主管機關核准，將在私募案後執行，全案預估最快 10 月底完成，屆時，瀚宇博將持有嘉聯益 24% 股權，一躍成最大股東。

瀚宇博目前旗下控有 PCB 及 EMS 廠精成科 (6191-TW)，同時本身連同精成科，每月產能達 1100 萬平方呎的產能，並仍在擴張中，對於全球行動通訊走向 5G 世代，瀚宇博發言人李坤堂指出，投資嘉聯益股權案，將整合雙方資源並擴大市場布局，爭取包括 5G 的消費者端的應用的訂單。