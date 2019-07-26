影／休旅車正夯 達人告訴你這些車款CP值最高

近年來全球車壇吹起休旅旋風，而台灣因為旅遊風氣旺盛，也讓休旅車成為購車熱門選項，除了搶攻家庭客之外，車商也推出一系列不同階段的車款，滿足不同客群。如果你也想購入休旅車，市面上車種琳瑯滿目，汽車達人整理出 7 款最熱門、CP 值最高車款，幫助你快速了解休旅車趨勢！

休旅車基本可區分為國產及進口，其中 TOYOTA RAV4 以「進口車賣國產價」為策略，是近年最熱銷的車款，今年改款後依舊吸引許多人訂購；而一直保持「國產車王」就屬 HONDA CRV，因為有著 LEVEL2 自動駕駛系統，是許多著重安全的消費者唯一首選。

今年眾多車商紛紛推出改款休旅車，其中 SUZUKI JIMNY 造成市場高度討論，不同市面上休旅車運動、圓潤的造型，SUZUKI JIMNY 帶著超過四個世代經典的方正軍風、剛毅線條，受到很多年輕人喜愛，加上價格親民入門款只要 74.8 萬，據傳訂單已排到 2021 年，還是有許多消費者願意等待。

此外，以高端跑車著名的 Lamborghini 也推出了休旅車，Lamborghini Urus 目前市場售價為 999.89 萬，讓休旅車跨上另一個境界，而鐘愛 Lamborghini 的車主也多一個新的選擇，此款休旅車目前也是要排隊，可見品牌喜愛終究會吸引大批的粉絲。

那麼如何選購適合自己的休旅車款？預算是首要考量。汽車達人葉毓中推薦，百萬元以內，韓國現代汽車 Tucson 的 CP 值很高，改款過後已經將以往的一些小毛病修正，並且有款車型可以選擇，包含汽油車、柴油車及四輪驅動等等涵蓋多元實用面。



另外，300 萬以內進口車首推 VOLVO XC60，VOLVO 標榜以安全為主 PA2 半自動駕駛系統，除了汽油、柴油以外還有多了 Plug-IN 油電可以選擇。若預算在 300 萬以上， BMW X5 是最佳選擇，葉毓中認為，BMW X5 有著賓士的舒適感，甚至運動性也又不輸保時捷凱燕，各方面都無懈可擊。

更多盤後下午茶→https://www.cnyes.com/video/cat/teatime