台股盤後─美再對中輸美商品課稅 重挫多頭士氣 大跌182點摜破半年線

美中雙方談判不見進展，美國總統川普決定對中國施加壓力，宣布 9 月 1 日起，對 3000 億美元中輸美商課徵 10% 關稅，利空衝擊台股今 (2) 日開盤跳空開低下殺，盤中大跌逾 200 點，終場收 10549.04 點，下跌 182.71 點或 1.7%，成交值放大到 1580.53 億元。

蘋概股成今日重災區，大立光 (3008-TW) 收盤大跌 335 元或 7.93%，軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 股價也重摔跌停 29.5 元，台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 股價都收黑，證券分析師黃漢成指出，集中市場加權股價指數今日摜破半年線，接下來要看的是 10431 的年線，對台股的支撐力道。

黃漢成指出，目前台股處弱勢格局，但勿輕易追空，預估台股大盤在下周縱使在盤中跌破今天的低點 10524.68 點，將有反彈的機會。

台股今日早盤開盤下跌 90.47 點、以 10641.28 點開出，為今大盤最高點，盤中最低為 10524.68 點，終場收在 10549.04 點，下跌 182.71 點或 1.7%，成交值放大到 1580.53 億元；今日成交量較昨日放大，成為帶量長黑格局。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，面對目前走弱的台股，投資人應保守以對，雖然貿易衝突已有前兩次川普以關稅施壓中國的經驗，但本次川普宣布對 3000 億美元中輸美商品課稅，對投資人心理面衝擊仍很大，以目前台股弱勢來看，投資人應待量縮築底後再介入。

至於目前陸續公布的企業 7 月營收及 2019 年上半年財報內容，黃漢成說，這多少對個股形成激勵作用，事實上，股市投資以基本面為依歸，仍是較佳操作心法。

黃漢成也強調，包括今日新台幣匯率收盤、外資買賣超及外資期貨多單留倉口數，都是要掌握的重要指標。

截至今天 13 時 30 分台股收盤為止，亞洲區域股市包括南韓、香港、日本、上證、深圳等股市指數，全數都在盤下遊走。