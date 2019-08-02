〈美祭中新關稅〉蘋概股股價全倒 大立光失守4000元大關

美國 9 月起將對 3000 億美元中國進口商品加徵 10% 關稅，根據先前清單，這波課稅範圍將包括智慧型手機、筆電等產品，蘋果等供應鏈全面中箭，台蘋果供應概念股股價全倒，股價一片綠油油，股王大立光 (3008-TW) 一度大跌 8%，失守 4000 元大關，棄息賣壓沉重。

利空衝擊下，蘋概三王領跌，大立光最低來到 3880 元，失守季線、半年線和所有短期均線。台積電 (2330-TW) 盤中下跌 2%，最低來到 250.5 元，鴻海 (2317-TW) 賣壓湧現，下跌近 3%，最低來到 75.5 元。

其他蘋果概念股也都無一倖免，觸控雙雄 TPK-KY (3673-TW) 及 GIS-KY (6456-TW) 都有不少來自蘋果的訂單，盤中分別下跌 3%、5%；光學鏡頭廠玉晶光 (3406-TW)、金屬機殼大廠可成 (2474-TW) 均下跌 4%。

另外，穩懋 (3105-TW) 則下跌 5%、欣興 (3037-TW) 跌近 2%、臻鼎 - KY (4958-TW) 下跌 7.2%、台郡 (6269-TW) 以及康控 - KY (4943-TW) 均下跌 4%、優群跌逾 3%。

蘋果今年新 iPhone 預計 9 月將發表後上市，往年的 8 至 10 月是供應鏈的拉貨高峰期，但蘋果恐受到新一波關稅開徵的影響，川普後來又表示，稅率可能「遠超過」 25%，市場憂心將衝擊新機的拉貨及銷售。