【國泰投顧】聯準會引領降息潮 「GIANT」投資策略致勝

聯準會一如市場預期於昨日 (7 月 31 日) 宣布降息 1 碼，將聯邦基金利率區間下調至 2.0%-2.25%，此為逾 10 年來首度降息，惟主席鮑威爾表示，此次降息乃為防範經濟下行風險，非長期降息循環的開端，金融市場出現良性回檔，MSCI 世界指數下跌 0.72%、S&P 500 指數下跌 1.09%、美元指數上揚 0.48%；會後聲明同時指出景氣前景仍面臨不確定因素，未來仍將採適當行動延續經濟擴張，美國 10 年期公債下滑 4 個基點收在 2.02%、美國高收益債上揚 0.1%、摩根大通新興市場美元債上揚 0.09%。(7 月 31 日收盤) (表一)

展望後市，國泰投顧認為目前全球央行掀起降息潮，輔以過去 1995 年與 1998 年聯準會兩次採取預防性降息後，股債均有不錯表現 (詳見下表一) ，建議投資人可採取「GIANT」投資策略，因應全球降息環境。(表一)

◆聯準會逾 10 年來首度降息，股市良性回檔

聯準會於 7 月 30 日 - 7 月 31 日利率會議，一如市場預期降息 1 碼，將聯邦基金利率區間下調至 2.0%-2.25%，此為自 2008 年 12 月以來首度降息，會後聲明三大重點如下：

(1) 將聯邦基金利率區間下調 1 碼至 2.0%-2.25%

(2)8 月 1 日起停止縮表，此較原先預期提早 2 個月，而到期再投資計畫如 3 月時規劃，每個月 MBS 到期轉買公債規模至多 200 億美元

(3) 主席鮑威爾表示，此次降息乃為防範經濟下行風險，非長期降息循環的開端儘管股市出現回檔修正，然回顧過去 1995 年與 1998 年聯準會兩次採取預防性降息後，股債均有不錯表現，因此國泰投顧認為此為聯準會為消除市場過度降息預期下之良性回檔。

◆降息潮烽煙四起，全球央行紛紛跟進

事實上不僅聯準會，今年以來全球景氣在中美貿易戰、中國經濟減速、英國脫歐協議未定等因素影響下，經濟呈現走緩態勢，主要國家央行，包括歐洲央行、日本央行、澳洲央行等，均加入寬鬆或降息行列，5 月以來新興市場國家，包含印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、俄羅斯、南非均已降息一碼，土耳其央行更在 7 月降息 17 碼；展望未來，市場預期紐西蘭、印度、菲律賓將於 8 月再度降息，印尼、馬來西亞、俄羅斯、土耳其、巴西則可能於 9 月份降息，顯見全球央行正吹起降息風潮。(詳見下表二)

◆『GIANT』策略因應全球降息風

展望後市，國泰投顧認為面對全球央行掀起降息風之投資環境，輔以過去兩次聯準會採取預防性降息後，股債均有不錯表現，建議投資人可採取「GIANT」投資策略進行資產配置，因應全球降息環境。

◆重要聲明

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