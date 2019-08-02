8月金融市場 提防川普出沒！台股考驗季線支撐

今年 8 月一開始，剛好也是傳統「民俗月」，國際金融市場震盪波動明顯加劇，其中最大的變數之一，就是美國總統川普的「放話」！川普又放話，自 9 月 1 日起，將對中國 3000 億美元輸美商品加徵 10% 關稅，美股應聲紅翻黑軟腳。台股部分，昨日出現外資大提款，賣超 159 億元，今日季線支撐恐面臨考驗! 關鍵點位為 10623、10657、10680 點。

台股如跳空開低棄守 10700 點關卡，如多頭還想要反攻，必須儘站回 10718 點，才有機會穩住陣腳。否則需留意 10680、10657 點能否發揮支撐力道，而 10623 點可視為 10600 點整數關卡灘頭堡，10596 點為 10600 點關卡最後防線。台指期如再棄守 10596 點，需提防續往 10557、10525 點回測，10497 則是 10500 點關卡的最後防線。

國際訊息部分變數多，除川普放話將將再對中國輸美產品加徵關稅，日韓貿易談判也在進行中，同時北韓也在試射飛彈....，盤面干擾因素變多，投資人在此時更需謹慎，明辨各項訊息中，何種產業反而可能有受惠機會。例如 DRAM、半導體族群，台廠是否可望因日韓貿易戰仍無解，仍可望獲得轉單機會? 或是在美中貿易戰中，反而有台廠因陸廠的競爭壓力大減，可以喘口氣，例如安控等。但更重要的則是「聽其言、觀其行」，配合法人籌碼與技術分析，才可拉高勝率。

台股在連續 3 日失守月線後，轉為空方掌控，投資人多單持股水位宜降低，並嚴守停損，才能在震盪加劇的 8 月保平安! (訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)