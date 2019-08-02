貴金屬盤後─川普加徵關稅 黃金大漲 突破每盎司1450美元

美國聯準會 (Fed) 逾十年來首度降息，但黃金並未上漲。週四，川普加徵關稅的消息傳出後，黃金大幅上張。

黃金期貨週四收低。隨後因川普總統發布推文，宣稱美國將於 9 月 1 日對中國商品加徵關稅，電子盤交易中，黃金價格大漲，突破每盎司 1450 美元關卡，創 2013 年以來高點。

週三，美國央行降息一碼，為自 2008 年金融危機以來首度降息。降息通常有助黃金吸引買盤。

但 Fed 主席鮑爾在記者會上說，這次降息並非是長期週期的開始。該談話使得黃金與股市飽受壓力。

週四，12 月黃金一度下跌至每盎司 1412.10 美元低點，隨後削減跌幅，終場收於每盎司 1432.40 美元，下跌 5.40 美元，或 0.4%。

分析師說，全體已開發國家都處於寬鬆的趨勢，這極低利率的環境，加上債券負利率擴大，對黃金與白銀屬利多。所以，黃金在回檔整理後，只要守住 1400 美元一段時間，將能化解超買情況，終將再度上漲。

Fed 是最近一家降息的央行，目前，沒有任何央行有意升息，為六年來首見。在這種情況下，黃金需求強勁。今年上半年，黃金需求上升至近 2182 公噸，創三年高點，央行買盤創新高。

預期之中的 7 月降息已結束，但仍有許多因素，可推升黃金走高。分析師說，中美貿易爭議及 Fed 下一步的可能行動，將是影響黃金的重要因素。