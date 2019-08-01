因應法人避險增益需求 期交所9月將推兩大指數期貨

期交所董事長許虞哲今 (1) 日表示，期交所 9 月底將推出美國那斯達克 100 股價指數期貨、櫃買富貴 200 指數期貨，與國際接軌以及因應法人避險增益需求。

台灣期貨交易所、中華民國人壽保險商業同業公會、中華民國期貨商業同業公會今天舉辦「保險業衍生性商品避險實務研討會」，共吸引近 200 位保險業和期貨業者參加。

許虞哲表示，匯率變動對保險業海外投資收益有極大影響，如何因應國際股匯市波動對保險業產生的衝擊，提升避險效率及降低避險成本，以穩定財務績效，是保險業一直以來的重要課題。期交所致力提供市場良好交易環境，去年積極爭取取消股價類期貨交易稅率減半落日條款，獲財政部同意，行政院核定自今年起，股價類期貨交易稅率為 10 萬分之 2，有效降低期貨市場交易及避險成本。

許虞哲進一步表示，為符合法人避險增益需求與國際接軌，期交所今年亦積極推出各項新商品，今年 9 月底將推出美國那斯達克 100 股價指數期貨、櫃買富櫃 200 指數期貨，讓市場有更多的交易選擇，及靈活的金融工具可以操作。

期貨公會理事長糜以雍指出，去年台灣壽險業海外投資金額達到新台幣 16.3 兆元，占可運用資金比例達到 68%，海外投資比例高，若遇新台幣升值，將面臨嚴重匯兌損失，若能透過期貨集中市場及店頭市場提供符合保險業避險和增益需求的衍生性金融商品交易，例如期貨、選擇權、槓桿保證金契約等，可增加保險業、期貨業發展。