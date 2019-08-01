新台幣重貶+資本市場震盪 美元投資型保單前5月買氣腰斬

新台幣重貶衝擊外幣保單買氣，根據金管會統計，今年前 5 月外幣保單新契約保費收入共新台幣 2475 億元，較去年同期減少 17%，其中又以美元計價的投資型保單衰退幅度最大，較去年同期大減 49% 近乎腰斬。

金管會今 (1) 日公布外幣保單銷售統計，以幣別來看，受到新台幣重貶衝擊，導致美元、人民幣與澳幣保單買氣降溫，尤其 5 月新台幣重貶 2.24%，創三年半以來單月最大貶值，墊高美元換匯成本，拖累美元保單買氣。

據統計，美元保單前 5 月新契約保費收入共 68.45 億美元，較去年同期減少 22%，其中投資型保單前 5 月新契約保費收入 15.85 億美元較去年同期大減 49%；傳統型保單新契約保費收入 52.6 億美元，僅比去年同期減少 7%。

人民幣保單前 5 月新契約保費收入共人民幣 27.15 億元，較去年同期減少 29%，其中又以投資型保單衰退幅度較大，前 5 月新契約保費收入共人民幣 25.59 億元，年減 3 成。

另外，澳幣保單前 5 月新契約保費收入共澳幣 4.82 億元，較去年同期衰退 16%。

保險局官員表示，投資型保單新契約保費收入衰退，主要是受到新台幣重貶影響，民眾兌換美元意願降低，加上投資市場受不確定因素干擾，導致保單消買氣衰退。