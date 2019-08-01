〈台達電法說〉泰達電狀況逐步好轉 併購效益持續發酵

電源大廠台達電 (2308-TW) 今 (1) 日召開法說會，法人關注泰達電營運狀況，執行長鄭平表示，泰達電對營運的貢獻，主要在基礎設施和電源零組件二大塊，雖然第二季因產線搬遷、提列庫存等因素影響毛利率及營益率，不過隨著搬遷告一段落，第三季狀況估將好轉，對台達電的影響將逐步降低。

鄭平表示，泰達電第二季毛利率和營益率雙雙下滑，主要是車用市場訂單減少，庫存提列增加，加上為因應美中貿易戰產線轉移，產生大筆一次性費用，且當地勞工法於第二季開始改變，增加一次性的提列費用，三個因素共影響 2-3% 的獲利率。

不過據了解，泰達電目前產線搬遷告一段落，費用較搬遷初期減少，因此干擾台達電毛利率及營益率的程度也將逐步減少，目前台達電持有泰達電約 67% 的股權。

台達電第二季因併購泰達電，創造可觀的業外收入，推升税後純益達 95.3 億元，創歷史新高，不過台達電表示，此部分沒有實際現金流流入，因此不會規劃成為明年的現金股利。而至於併購產生的無形商譽，預計每年平均攤銷 10 億元，預計攤 10-12 年。

台達電表示，合併泰達電後生產規模擴大，主要在基礎設施和電源零組件方面，為台達電帶來正面影響，第二季基礎設施營收年增 41%，電源零組件年增 20% ，而未來併購效益也將持續發酵。