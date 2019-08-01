台Q2經濟成長2.41% 蔡英文：亞洲4小龍之冠

總統蔡英文今 (1) 日表示，主計總處公布第 2 季經濟成長率，台灣勇奪亞洲 4 小龍第 1 名，另外蔡英文也對多項經濟成績表示肯定，包括台商回台投資總額逼近 5000 億元，上半年 MIT 電腦電子及光學產品對美出口大增 90%。

蔡英文在臉書發文，以「台灣經濟好成績，大家一起繼續拚」為題表示，根據主計總處昨天公布第 2 季經濟成長率，台灣 2.41% 贏過韓國 2.1%、香港 0.6%、新加坡 0.1%，勇奪亞洲 4 小龍第 1 名。

蔡英文指出，3 年來耐心調整台灣經濟體質，去年起更提前因應美中貿易戰衝擊，協助企業回台投資、布局全球，現在成果已經陸續展現。

4 大成績包含主計總處公布第 2 季經濟成長率 2.41%，高於預期；今年上半年，亞洲 4 小龍對美國出口都增加，台灣成長 17.4%，排名第一；轉單效應浮現，上半年「台灣製造」電腦電子及光學產品出口美國大增 90%；台商回流投資總額逼近 5000 億，已經超過全年度目標兩倍，確定投資大爆發。

蔡英文強調，接下來會發揮國際經貿談判的優勢經驗，繼續帶領台灣經濟向上成長，政府團隊也會跟民間攜手合作，一起把投資數字，逐步落實為新的廠房、新的產線、新的就業機會，讓經濟成長的果實看得見。