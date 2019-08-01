〈自由行陸客遭限縮〉政院拍板擴大秋冬國旅 每房補助1000元

陸客自由行禁令恐衝擊國內觀光財，行政院會今 (1) 日拍板「擴大秋冬國旅獎勵計畫」，共提出四大方案，包括自由行每房補助 1000 元、兒童免費入遊樂園 1 次、團客本島旅遊優惠 500 元等。交通部將投入 36 億元，預估可帶動 768 萬人次出遊，直接與間接觀光效益約 256 億元。

根據交通部觀光局報告規劃，實施期間為 9 到 12 月，團體旅遊優惠經費 4.5 億元，自由行住宿優惠 29 億元、觀光遊樂業入園優惠 2 億元、觀光活動優惠 0.5 億元，合計 36 億元，其中五成由觀光發展基金支出，另五成由行政院支付，盼藉此提振國內旅遊景氣，彌補下半年自由行陸客缺口。

方案一、團體旅遊優惠，民眾參加旅行社團體小鎮本島旅遊，每人每日獎助 500 元，每團 3 萬元，每團 10 人以上，每家旅行社上限 20 團。另外，於本島、離島（金馬澎）、長天數旅遊、入住星級旅館、參觀觀光工廠或休閒農場、60 歲以上樂齡族或企業員工旅遊等，還可加碼補助至每團 5 萬元，離島也有加碼。

方案二、自由行住宿優惠，周日至周五旅客每房獎助 1000 元，每人優惠 1 次，另外，加碼到離島（金馬澎）不分平假日每房獎助 1000 元，每人多優惠 1 次。

方案三、觀光遊樂業入園優惠，不分平假日由觀光局補助 350 元，餘額由業者吸收，自由行旅客 12 歲以下兒童不分平假日每人免費入園 1 次。

方案四、公協會辦理觀光活動優惠，獎助旅行業、旅宿業、遊樂業等辦理觀光優惠活動，經費總額 5000 萬元，補助活動費用上限為 80%，每案最多 100 萬元。