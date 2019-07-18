〈夏季旅展登場〉晶華首次推BUFFET PASS 一券吃遍五星自助餐

台北國際夏季旅展將於明 (19) 日至 22 日在台北世貿展覽一館開展，緊接著還有台灣美食展也將於 26 日至 29 日舉行，晶華 (2707-TW) 表示，今年此兩場活動都不缺席，此次更首度推出晶華旗下所有自助餐廳均可使用的 BUFFET PASS，每日限量銷售，售價約原價的 68 折，預計將旅展中最熱門的搶購商品。

為了在既有住房之外擴增餐飲和其他館內服務的業績，晶華表示，今年特別整合館內外餐廳、客房，甚至是沐蘭 SPA 的商品，推出低至 2.2 折的優惠票券，日前也推出在台北晶華館內設置快閃店銷售，成功打響旅展的銷售熱度。

而一向是消費者搶購的餐券，晶華在競爭激烈的餐飲市場中，規劃各式餐券套票組、包括館外的 Just Grill 信義牛排館優惠券，更吸睛的是，有納入旗下所有自助餐廳的 BUFFET PASS「平日午餐雙人套票優惠折扣券 6 張 / 本」，為旅展現場限量，預計將再造成排隊搶購熱潮。

部分飯店業者則是僅參與夏季旅展之後的美食展，國賓 (2704-TW) 表示，住宿券和餐券都會一併在美食展銷售，今年除了主打「國賓三館聯合住宿券」，也加碼祭出買 5 張聯合住宿券贈送 1 張 500 抵用禮劵。

而台北國賓明園西餐廳人氣餐券，本次活動則是最高優惠 71 折起。

國賓表示，22 日官網線上旅展將開跑，已規劃好線上限定商品，力拚在暑期旺季中再衝出一波買盤。