中國消費者力挺華為！機構調查：華為全球市占第二 出貨量年增8%

最新全球手機需求調查顯示，美國封殺華為的行動似乎遏止不了消費者對華為手機的渴望。

位於波士頓的諮詢公司 Strategy Analytics 最新報告顯示，今年第二季全球智慧手機需求年減 3% 至 3.41 億支，這是一年來最小的降幅，顯示手機出貨量逐漸穩定，因為中國出貨量回升。Strategy Analytics 的主管 Linda Sui 表示，「今年下半年的前景正在改善。」

在其調查中，第二季三星手機全球市占率自去年同期的 20.4% 上升至 22.3% ，出貨量年增 7% 至 7630 萬支，穩居全球最大手機廠商地位，但令人訝異的是排名第二的華為，其市占率自去年同期的 15.5% 上升至 17.2%，出貨量年增 8% 至 5870 萬支。

Strategy Analytics 報告指出，中國市場對華為手機的需求「激增」，令華為能抵銷其他主要地區監管不確定性帶來的衝擊。

在此調查中，蘋果 (AAPL-US) 仍位居第三，但市占率自去年同期的 11.8% 下降至 11.1%，呼應蘋果最新財報 iPhone 營收年減約 12% 的消息。

蘋果今年秋季雖預計推出新機，但分析師普遍認為今年升級熱潮不火燙，因為今年應屬於較小幅度的升級，要到 2020 年 iPhone 5G 才會是較重大的升級。

蘋果不再公布 iPhone 單位銷售量，Strategy Analytics 估計蘋果當季出貨量年減 8% 至 3800 萬支。「由於蘋果降價並推出以舊換新方案，所以在中國市場的銷售逐漸穩定，但在印度和歐洲等大型市場依舊受到高價位的挑戰。」

此外，該報告列出的前五大手機廠中，還有其他 2 家也是中國手機廠：小米 (市占 9.1% 上升至 9.4%)、OPPO (8.6% 上升至 8.7%)。