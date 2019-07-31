台灣金看台股下半年 兩利多因子利多行情可望續航

全球央行紛紛採行資金寬鬆之際，財金部會機關也密切關注台股走勢，台灣金控表示，台股下半年可望受惠資金面與選前政策利多兩大正面因子帶動，維持利多行情，但要留意個股基本面差異、外資進出動向等兩大潛在風險。

美國聯準會將於台北時間 8 月 1 日凌晨 2 點宣布最新利率決議，市場預期可能宣布降息，而在全球央行紛紛採行資金寬鬆之際，財金部會機關也密切關注台股走勢。

財政部今 (31) 日召集公股銀行董總召開業務會報，由台灣金控子公司台銀證券針對今年下半年台股展望進行專案報告。

台灣金控表示，美中貿易戰將衍生成為雙方互相對峙的持久戰，受美中貿易戰影響電子業提前拉貨，加上日韓貿易摩擦，影響電子業庫存量與接單狀況，各股營收獲利可能出現差異化表現，電子業深陷旺季不旺的隱憂。

外資動向也是左右台股走勢的因子，今年初貿易戰趨緩、聯準會鴿派態度，讓外資回頭擁抱台股，5 月雖有華為事件導致外資抽腿，但今年上半年外資累計買超金額約 467 億元，而未來外資進出、對於個股布局調節，也將影響台股走勢。

台灣金表示，台股下半年可望藉由政策面與資金面正面利多維持多頭格局，包括選前政策利多與美國降息等全球資金寬鬆潮，可望成為挹注台股升勢的動能。