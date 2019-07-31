〈聯發科法說〉本季三大產品助攻 營收估增最多14% 毛利率上看43%

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (31) 日舉辦線上法說，展望第 3 季，執行長蔡力行表示，三大應用平台穩健成長，其中，行動運算平台進入傳統旺季，拉貨動能強勁，而成長型產品則有 2 位數成長，智能家庭受惠客戶數倍增，後市可期，三大產品帶動下，營收估增達 653-702 億元之間，季增 6-14%，毛利率估達 40-43%。

蔡力行指出，第 2 季行動運算平台，雖受中國內需市場衰退影響，但新產品問世，出貨動能強勁，其中，今年初發布的 P90 晶片獲市場好評，已延伸至海外市場，預計本季將量產，昨日發布的 G90 晶片，也已獲客戶採用，預計終端產品年底問世。

5G 方面，蔡力行表示，5G 智慧型手機市場明年規模上調到 1.4 億台，較之前預期微幅增加，聯發科積極在 5G 首波手機卡位，明年上半年將推出第 2 款 5G 晶片，瞄準不同的市場需求，可望提升市占率，並隨著更多 5G 相關產品問世，營運動能可望持續走在成長軌道上。

成長型產品方面，蔡力行樂觀看待，預計將有 2 位數的成長，其中包含 AIOT(人工智慧物聯網)、PMIC(電源管理晶片) 及 ASIC(客製化晶片)，除瞄準智能裝置應用，也加速產品應用的時程，搶佔市場，此外，聯發科也抓緊物聯網當道的商機，建立傳輸資料中心，擴展多媒體應用，以提高市占率。

智能家庭方面，蔡力行指出，聯發科第 2 季的電視晶片客戶倍增，第 3 季仍會持穩，也透過加強產品組合，強化獲利能力，並預計推出電視旗艦型晶片，迎接 AI 的大數據運算系統，增加智能晶片的競爭力，更強調，電視及語音將會是未來發展的兩大重點。

展望第 3 季，蔡力行表示，雖整體大環境不佳，但在三大產品線的穩定獲利下，營收可望持續成長。