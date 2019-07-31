〈研訓院看景氣〉7月銀行高階主管三大指數全面走升 資金寬鬆台股展望轉樂觀

金融研訓院今 (31) 日發布銀行高階主管指數 (BEI)，7 月綜合指數 60.6，較 6 月 56.7 增加，另外市場面與經營面指數也同步走揚，三大指數重新回到 50 榮枯值以上，連續兩個月上揚，而全球寬鬆浪潮再起，銀行業對台股看法也轉趨樂觀。

加上 FED 降息預期，熱錢流入亞洲新興市場及台股進入除權息旺季，國內銀行業者對未來台股看法也轉為樂觀，來到 52.6。

其中，7 月 BEI 綜合指數為 60.6 較 6 月 56.7 回升 6.88%，BEI 經營面指數為 62.8 較前月回升 5.72%，BEI 市場面指數 50.8 也較前月回升 14.41%。

在 BEI 經營面指數方面，近期台股表現穩定，境外資金匯回專法即將上路，加上美中與日韓貿易戰等效應可能產生的轉單效應，提高銀行融資意願，包括支本資出與周轉金貸款餘額都同步提升，預期在放款動能提升下，可望帶動財管與信託業務成長。

此外，7 月正值台股除權息高峰期，金融交易業務獲利穩定，加上前 5 月海外業務獲利明顯成長，使得國銀對整體稅前純益信心皆較 6 月增加，帶動利息、手續費業務收入亦持續穩定看好。

至於 BEI 市場面部分，市場對於美國下半年降息預期升溫，銀行業預期利率可能走跌，至於匯率方面，聯準會降息效應加上《資金匯回專法》與台商海外資金回流，屆時聯準會如果進一步降息使美元轉弱，資金回流新興市場，預期新台幣走升機率大增。

在不動產部分，6 月銀行新承做房貸與六都轉移棟數減少僅受到些微影響，銀行業者對房市大致維持上月看法，房地產價格指數較 6 月微幅下滑至 43.8。

金融研訓院表示，7 月銀行高階主管對國內外財經情勢與經營環境關注重點包括：美國聯準會降息進程、英國無協議脫歐可能性、美中重啟貿易談判與日韓貿易戰對市場的影響。

另外，台商回流潮與境外資金匯回、國內純網銀及開放銀行 (open banking) 進度也是未來金融市場關注重點。