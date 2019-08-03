46%港人絕望想逃 移民台灣講座場場爆滿

文 / 蔣宜婷

7 月 21 日，不少香港人一夜無眠。當晚，抗爭者在上環包圍「中央人民政府駐香港聯絡辦公室」（中聯辦），投擲雞蛋並向中國國徽潑墨，警方強硬鎮壓，射出 55 發催淚彈、24 顆海綿彈和五枚橡膠子彈。同一時間，新界元朗的黑社會無差別襲擊市民，記者在直播中被擊倒在地，警察姍姍來遲，更被懷疑與黑社會勾結。

7 月 28 日，大批抗爭者於西環、上環集會，警方頻繁使用催淚彈、橡膠子彈，並拘捕四十九名示威者，另有 16 人受傷送醫。

持續 50 多天的抗爭，逐漸加深了香港人對政府的不信任。在港島中環經營禪食料理餐廳的業主梁家裕，日前就在臉書貼出結束營業公告，指「黑警殘害市民」，香港不再安全、不再適合經商，未來決定專心經營台北西門町的分店。

對政府不信任 港人頻出走

7 月 27 日下午，數十萬香港人參與的「光復元朗」行動如火如荼地進行。從 6 月 9 日百萬人上街反對修訂《逃犯條例》，到過去幾周的大型集會現場，梁家裕都親身支持。目前與妻子及小兒子定居台北的他，甚至在周日飛回香港聲援，周一再返台；但這一天，他人在距離香港數百公里外的台北接受採訪。

「其實我一直都不喜歡移民，香港是我出生的地方，為什麼不能在香港生活？但我是不是應該離開？為我的兒女找一個安全的地方⋯⋯。」 關掉營業 2 年、前陣子才續了租約的店面，對今年 53 歲、在香港過了大半輩子的梁家裕來說，不只艱難，還有些突然。

其實直至 7 月中，梁家裕都認為能為香港做更多事，除了開放餐廳供民眾打坐、辦心理諮商活動，他甚至考慮投入 11 月的區議員選舉。

「但遊戲規則已經改變了。我們相信民主可以制衡權力，現在行政機關卻改變很多遊戲規則，好像愈來愈大陸化，沒有了香港原本的法治⋯⋯，很多市民也不相信一國兩制了。」他解釋自己為何做出離開香港的痛苦決定。

不只梁家裕，許多絕望的港人也正尋求逃離的出口。記者與寰宇移民顧問台灣區總經理史佩欣訪談當天，她手上正同時服務五組確定移民台灣的家庭，與她 3 年來總共協助兩百多組香港人移民台灣相比，眼前的業務量實在高得驚人。

過去，寰宇移民每年在香港舉辦 2、3 次台灣投資移民講座，但 6 月以來，每周末都至少舉行 2 場，且場場額滿。

來源：《今周刊》 1180 期

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