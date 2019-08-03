看到爸爸開刀虛弱躺病床. 阿滴誓言：老爸撐了40年的家，現在換我扛

文 / 王炘珏

「我的父親是一個正正當當的人。」阿滴（本名都省瑞）坐挺了身子，用認真的語氣這麼說。

阿滴是台灣知名 YouTuber，他所經營的 YouTube 頻道《阿滴英文》訂閱數已突破兩百萬人，是全台灣擁有最多粉絲的知識型網紅。

原本在補習班教英文的他，從利用周末犧牲休息時間拍影片，到後來擁有百萬訂閱數，還發行英語教學月刊，有一個身影，一直引領著他向前走。

阿滴說父親並不特別，就是傳統家庭中的長子，一肩扛起了所有家計。「我在父親身上，看到的就是責任感。」

原來阿滴的父親出身單親家庭，有姊姊和弟弟。身為長子的滴爸，國中的時候半工半讀，還要照顧弟弟。阿滴說父親曾經送過報紙，也在餐廳打過工，從小就必須照顧所有人，即使超出自己的能力，也認為是自己的責任。

從父親身上複製過來的，是責任感

專科畢業的滴爸，在阿滴出生的那年創業，在妹妹出生時買了房子，不到四十歲就「五子登科」達陣。

「爸爸做的是紡織貿易，國中的時候常跟著爸爸去工廠。」阿滴父親從事的紡織貿易業，本來是不需要一直跑紡織廠的，但因為父親很照顧那些合作工廠，不僅會幫忙出貨，弄錯了什麼東西，也會幫忙解決。

他印象最深的，是從窗戶縫中，看到父親扛著一大捆布料的身影，「他搬到後來，連醫生都說不能再搬了。」那一大捆布料，象徵的是責任，那一幕影像從那時，就種進年少的阿滴心頭。

他形容自己小時候其實很皮，捉弄同學被老師發現不承認，或是偷阿嬤的錢去買遊戲王卡；雖然托福考 119 分接近滿分（120 分），不過，除了英文之外，其他科目都很爛。「但我一旦找到想做的，就會全力以赴、負責到底。」他現在是公司的負責人，猶如父親當年，擔著自己的團隊，經營英語教學事業，並把妹妹帶在身邊一起做。對此，滴爸曾在影片中表示，兩個孩子，是他這輩子做過最好的投資。

然而，和許多家庭一樣，父親不是個會表達自我情緒的人，遇到問題和壓力的時候，也都選擇自己扛。「我覺得這點我也很像，有問題習慣獨自解決。」他皺了皺眉頭。

兒女海外讀書，滴爸滿足願望

阿滴坦言，其實他知道，父親帶著他跑紡織廠是希望自己能接班，直到他開始拍影片。「大概兩年前吧，他大概知道這孩子不會回來了。」他說父親看到他經營英語教學頻道還算順利，默默地放棄讓孩子接班的念頭。

來源：《今周刊》 1180 期

更多精彩內容請至 《今周刊》