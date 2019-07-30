〈純網銀放榜〉央行：純網銀與電子商務、電信與金融機構合作 是壯大關鍵

金管會今 (30) 日正式核准三家純網銀加入國內銀行業市場，由將來銀行、樂天銀行和 LINE BANK 三家純網銀獲得執照，台灣央行對此指出，純網銀是否影響國內的銀行業市場版圖，並發揮鯰魚效應 (catfish effect) ，值得關注，央行也認為，純網銀與電子商務、電信和金融機構等母集團或策略夥伴合作，並運用其原有龐大客戶群推展業務，是快速壯大且獲利的關鍵。

不過，央行強調，若純網路銀行僅提供較佳的存放款條件而無其他利基，營運模式未必能長久經營。

央行進一步說明，成功的純網銀，大多結合如電信公司、社群通訊媒體和電商等主要股東，利用廣大客源，發展出具利基的新商業模式。

以南韓為例，南韓全國 5500 萬人口中，通訊軟體 Kakao Talk 的用戶就超過 4300 萬人，因此 Kakao Bank 在此龐大客戶群優勢下，同時透過提高存款利率、降低銀行手續費的方式，順利發揮鯰魚效應，也使南韓傳統銀行業不得不調降貸款利率及多年不動的手續費。

不過，央行也指出，我國金融普及性高，對純網路銀行的需求較不迫切，且銀行家數過多、業務競爭激烈，民眾對網路金融交易安 全仍有疑慮，對純網路銀行爭取客源和獲利均是不小挑戰。

純網銀是指除設總行或辦公室辦理客戶申訴外，並沒有實體分行提供金融服務的銀行，在國外已發展多年，例如英國、美國、日本和南韓都有好幾家純網銀，至於香港，今年初至今已發出 8 張純網銀牌照。