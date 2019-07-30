台股前7月漲跌與外資買賣超正相關達8成 永豐證：下半年仍偏多

外資動向左右台股盤勢，永豐金證券今 (30) 日指出，統計從年初至 7 月 29 日共 136 個交易日中，台股指數漲跌和外資買賣超動向有 111 天一致，兩者正相關程度達 82%，隨著美中貿易戰暫進入休兵階段，加上美國降息機率高，在預期資金寬鬆和除權息旺季下，市場仍偏多期待。

圖表：永豐金證券提供。

永豐金證券分析，上半年外資動向和指數表現，高達 82% 的交易日出現正相關，若僅看上半年，相關性更達百分之百。

永豐金證券認為，美國醞釀降息，全球再次走向貨幣寬鬆環境應是市場共識，而台股正處除權息旺季，高殖利率具吸引力，吸引外資回補台股，除了個股，建議投資人可透過 ETN 指數型產品，追蹤外資投資標的。

據台灣指數公司的最新統計，截至 6 月底止，特選外資豐擁 50 指數 1 個月和 3 個月期的報酬為 5.4%、3.11%，均優於過大盤 5.1%、2.87%。

「永豐外資 50N」(020005-TW)ETN 以「臺灣指數公司特選外資豐擁 50 報酬指數」為連結標的指數，目前十大成分有台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、台塑 (1301-TW)、中華電 (2412-TW)、聯發科 (2454-TW)、台化 (1326-T)W、南亞 (1303-TW)、大立光 (3008-TW)、中信金 (2891-TW) 與統一 (1216-TW)，等同於一次投資一籃子指數成份股，並具分散風險效果。