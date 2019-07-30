【華冠投顧】櫃買領頭殺 外資逆勢接貨

◆盤勢分析

#大盤短評：多方強勢關鍵看 07/11 低點 10799，若破留意轉弱。

#盤勢分析

美股持續震盪整理靜待 FED 聯準會議結果，另外中美貿易談判也已經展開，從近期市場反應來看，似乎對於談判結果沒有太大期待，近期雙方釋出的利多利空也沒有再影響盤面，因此國際市場主要還是聚焦市場對於美國降息的反應狀況，而台股今日 OTC 市場出現重挫，傳言市場擔心降息利多出盡先進行調節，但從三大法人買賣超觀察，主要賣壓來自自營商與投信，外資則逆勢站在買方，因此短線上還是一樣觀察 10799 是否跌破，不破還是站多方。

大盤今天下跌 54 點量能 1300 億元，開高站上五日線後收盤一次跌破五日、十日、二十日線，但視並未跌破多空觀察點 10799，因此短線就結構上還是偏多看待，盤勢如我近日所說，KD 進入空方攻擊格局，但關鍵是 10799 需守住防止多頭結構遭破壞，下一次攻擊才會更有機會走出有效的攻擊力道，唯今天殺盤過程中不少股票跌破關鍵防守點，提醒投資人還是要嚴守紀律。

#個股方面

今日主跌生技族群，在生技展過後利多連發往往都要留意出貨的可能，這在過去的分析都有提到，相關展覽利多未來在操作上可以以此借鏡，而 5G 相關今天也出現明顯修正，3596 智易昨天破線分析中也有提醒，今天續跌 2.8%，6285 啟碁、5388 中磊、2345 智邦今天雖然沒有跌破大量區低點，但仍需留意接下走勢狀況，3491 昇達科今天則是明確跌 7/25 大量鋐 K 低點，銅箔基板部份，2383 台光電、6213 聯茂雖然也同步走出修正，但皆未跌破大量低點，若能持續守住，仍是可以注意買點，但是散熱族群就相對若是 3017 奇鋐因為董娘賣股新聞一出股價打入跌停，指標股 6230 超眾雖然也收跌，但結構尚仍守住強勢結構，3324 雙鴻收跌 3% 勉強守住月線。

強勢族群部份今天則輪動到放出庫存利多的被動元件，6173 信昌電、2492 華新科、2327 國巨盤中都出現攻擊，但是從技術結構尚觀察仍屬空頭走勢，大多季線也尚未翻陽，仍以反彈視之。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻 分析師

本資料僅供參考投資時應審慎評估

