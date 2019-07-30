台股盤後－生技、散熱領跌、權值股無力撐盤 失守月線收10830點

鉅亨網記者郭幸宜 台北 2019年7月30號14點58分

台股今 (30) 日在多頭逢高出脫壓力下，引發生技、散熱、PCB 等中小型股重挫，權值龍頭股疲弱無力拉抬，大盤帶量下殺失守月線，終場下跌 54.83 點，收 10830.9 點，成交量放大至 1301.38 億元。

美股期貨盤上漲，主要亞股今天大多反彈走高，包括陸、港、日、韓等股市同步走揚，台股早盤多頭趁勢獲利了結，引發先前漲多主流強勢股重挫，其中生技、散熱族群為今日盤面重災區，相關類股股價重挫一片慘綠。

散熱族群奇鋐董事長配偶申報轉讓千餘張持股，衝擊股價盤中跌停，摜破 5 日線支撐，利空也拖累散熱族群，包括泰碩股價重跌逾 6%，健策與雙鴻股價也分別下挫逾 4%、3%。

生技族群則因生技月落幕，加上指標股學名藥廠美時，傳旗下藥物恐發生問題、高層恐異動，股價表現也不佳，儘管美時否認藥物有問題與人事異動傳聞，但仍難敵賣壓襲擊，股價依舊跌停作收。另外生技股保瑞今日同樣難逃跌停命運，智擎與穆拉德股價同樣重挫逾 9% 以上，基亞與訊聯也是重災區成員，基亞股價大跌逾 8%、訊聯跌幅也高達 6% 以上。

華新集團中包括華邦電、和鑫、華東今天股價也一片慘綠，和鑫股價重挫逾 9% 跌停作收，精成科盤中下跌逾 3%，但尾盤急單拉抬下股價翻紅上漲 2.8% 作收，華邦電終場跌幅收斂至 1.25%。

法人表示，台股今日在業內主力急於出脫獲利了結，賣壓衝擊下導致生技、散熱族群等中小型股股價重挫，大盤本 (7) 月三度回測月線，但難敵賣壓最終仍失守月線，在亞股一片翻紅中表現獨弱。

由於本週適逢聯準會會議、美中貿易重啟談判，預期市場將陷入觀望，法人提醒，集中市場本月三度回測月線，櫃買也帶量下殺跌破月線，反覆測試恐削弱支撐力道，短線建議先觀望，待月線回穩後再考慮進場低接。