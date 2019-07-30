【富蘭克林】全球央行鴿聲響起，股債齊漲再現

收益策略搭配防禦型股票，降低投組波動

美國國會就暫停債務上限和預算達成跨黨派協議，美中將重啟面對面貿易磋商，預期聯準會將推動預防性降息，歐洲央行暗示九月重啟寬鬆，同時新興市場多國跟進降息，全球央行鴿聲再起，推升全球股金七月走揚。總計七月以來台灣金管會證期局核備的 1,030 檔境外基金 (股、債均含) 平均上漲 0.44%；其中 773 檔股票型基金平均上漲 0.51%，239 檔債券型基金平均上漲 0.34% (理柏資訊，台幣計價至 7/29)。

投資人屏息以待本週聯準會利率會議、美中貿易談判及第二季企業財報，包括蘋果等重量級企業財報及非農就業等經濟數據將公布，市場將從眾多訊息中尋找下一步多空方向。根據彭博資訊 7/19~23 調查 (7/25)，預計聯準會本次降息一碼機率最高，十月預估將再降息一碼、其後至 2020 年底之前利率將維持不變，多數受訪者預估聯準會將按照原定計畫於 9 月底停止縮表。雖然金融市場普遍已預先反應聯準會 7 月降息一碼的預期，但之前部分官員發表鴿派言論，一度加大市場對聯準會擴大降息的預期，同時經濟數據持續放緩，7 月製造業 PMI 降至 50，距代表經濟成長陷入萎縮的榮枯線下方僅一步之遙，因此本次盤勢焦點將放在會後聲明與鮑爾主席記者會，從中尋找決策者對未來的經濟展望及潛在降息空間等政策線索。若聯準會的態度沒有預期鴿派，短線可能引發股債失望性賣壓，所幸歐洲及許多新興國家央行仍有降息及政策寬鬆空間，充沛資金環境有助發揮下檔支撐。因應景氣循環末期的波動環境，建議現階段以收益型資產為核心，靈活搭配防禦資產及積極型股票，打造攻守兼備、動靜皆宜的投資組合。

主要股票暨產業型基金：財報帶動美股再創歷史新高，寬鬆資金及避險情緒支撐金價

市場預期聯準會即將啟動降息預期，同時景氣疑慮及中美貿易不確定性仍存，避險需求支撐金價表現，黃金站上 1400 盎司 / 美元關卡，黃金升至近六年高點，黃金及貴金屬基金月漲 7.16%。Alphabet、推特挾財報利多大漲超過一成，臉書財報亮眼掩蓋監管機關針對大型科技公司啟動反壟斷調查的拖累，此外，半導體巨頭德儀及英特爾財報及展望均優於市場預期，蘋果以十億美元收購英特爾手機晶片部門多數股權，激勵那斯達克指數七月以來漲幅 3.6%，費城半導體指數漲 9.5%，科技基金本月上漲 5.04%。反觀雖美國原油庫存連續 6 週下滑且中東局勢緊張持續，但整體油品需求略顯疲態，油價回落下，能源基金本月下跌 4.41%。

個別國家中，以台股基金本月上漲 6.37%，表現最為強勁，美股漲 3.05% 次之，主要受企業財報優於預期激勵，其中台積電對半導體第 3 季展望持正面看法，替半導體產業注入強心針。上海科創板正式開市，加上中美代表將重啟貿易協商，市場氣氛轉而正向，相較全球股票型基金，拉美、大中華基金亦有亮眼表現。印度央行表示正監控部分金融業者壞帳問題與償債能力以防止擴散效應，此舉反導致投資人對貸款服務商營運前景憂慮急遽增溫，HDFC 等貸款服務商與銀行類股領跌收黑，本月印股基金下跌 3.97%，領跌該類型基金。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦 ‧ 賽加爾指出，中國近年已持續分散出口目的地同時經濟成長轉而更由內需所驅動。無論就貿易或企業營收來源的角度來看，投資人實過度擔憂中國經濟或企業因美中貿易戰而大受衝擊，對整體新興市場長期展望維持正面態度。印度 - 國內投資人佔比高，有利於小型股評價水準提升。中國 - 市場投資人對於中國總體經濟環境的過度擔憂，導致許多小型股評價水準遭到壓抑。越南 - 近年經濟快速成長，受惠於基礎建設投資與消費動能提升兩大動力，同時也是美中貿易緊張情勢的受惠國。著眼長線成長機會，建議可適度布局。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華．波克表示，近期利率市場反應聯準會七月降息機率高，但我們更偏好聯準會的行動是基於因應經濟活動的進一步減速，或是貿易緊張局勢升級到可能損及 2020 年下半年的經濟動能，而非僅僅是為了安撫市場。預期聯準會除了觀察市場反應，仍將會以經濟數據做為決策參考重點，而未來關稅是否推升後續的通膨壓力會是重要的觀察因子。基金投資策略已經轉為防禦策略，股票部位側重醫療、金融及能源，並拉高防禦型的公用事業，降低波動同時掌握上檔潛力。

主要債券及平衡型基金：政策寬鬆推升股市創高，投資人謹慎操作美國平衡型走揚

中美將重啟面對面貿易協商，市場沈浸於主要國家央行寬鬆態度的氣氛，但股市創高之際，投資人操作偏謹慎，穩健策略推動美國美元平衡型基金表現領漲，本月上漲 1.55%。高息債券持續吸引資金青睞，新興市場債券型 (強勢貨幣) 基金上揚 1.31%，居同類型第二。全球央行偏鴿有利債市表現，但歐洲央行總裁德拉吉雖認為有必要將重啟寬鬆政策，卻重申陷入衰退的風險很低，不如市場預期的鴿派，歐債殖利率反彈走高，使歐洲高收益債基金下跌 1.45%，表現敬陪末座。

富蘭克林坦伯頓全球債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人麥可．哈森泰博表示，主要央行轉為鴿派或更寬鬆的態度影響，但仍須防範市場過度樂觀隱含的風險，低利率環境增添高息債券吸引力，基金精選具有在地題材的當地公債市場，期以能減緩海外因素的干擾，並等待轉機行情；國別來看，亞洲中印度政府積極改革、放寬外資投資，可受惠油價回落情境、印尼財政政策嚴謹；拉丁美洲中巴西政府進行大規模經貿改革，退休金改革法案推進，墨西哥為投資級信評公債且具備高殖利率優勢，新興國家當地貨幣債各有千秋，各具投資題材。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人莫海迪．柯弗表示，近年來伊斯蘭債不論是在發行規模或市場均持續成長和擴張，過去 15 年以每年近 24% 速度成長，其中以富裕的波灣產油國、馬來西亞及印尼等為主要伊斯蘭債發行地區。伊斯蘭債券的種類多樣，具不同的合約條款、風險分攤和支付安排，自可形成分散的投資組合，而且伊斯蘭債與其他債市、商品等資產之相關性低，面對不同市場情境下，波動度也相對較低。伊斯蘭金融機構對伊斯蘭固定收益產品需求強勁，被認為是比傳統債券更為穩定的支撐。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用 (含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 下載，或逕向本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書

