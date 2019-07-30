科創板火熱 陸券商吃香喝辣

截至 29 日收盤，中國 14 家券商旗下投資子公司，持有科創板上市股票市值合計達人民幣 33.91 億元，與投入金額人民幣 13.74 億元相比，帳面上增值高達人民幣 20.17 億元，為母公司淨值帶來不少助益。

科創板已歷經 6 個交易日，與發行價相比，目前股價漲幅最大的仍為安集科技，達 366%，而「跟投」的申銀萬國創新證券投資，持有其 66.39 萬股股票，跟投金額為人民幣 2601.65 萬元。



此外，目前股價較發行價漲幅超過 200% 的科創板公司還有航太宏圖、西部超導、心脈醫療、沃爾德、交控科技、瀾起科技。

而上述科創板企業分別由國信資本、中信建投投資及華菁證券投資、國泰君安證裕投資、中信建投投資、中國中投證券、中信證券投資等證券投資公司跟投。

不過，需留意的一點，這些證券子公司買進科創企業因屬「跟投」性質，這類股份屬於限售股，在 24 個月內不能賣出，因此目前獲利只是反應在母公司帳面上，還不能實際兌現。

同時，也因為跟投取得的股票限售期高達 24 個月，這一期限除控股股東、實際控制人之外，均高於其他發行前的股東，所以在限售期內，一旦企業業績成長下滑，或是產業前景不佳，股東開始拋售持股的情況下，這些券商將面臨淨值下滑的風險，且無因應之道。

此外，目前 A 股 35 家上市券商 6 月份業績已全數公布完畢，單月營收及純益分別比 5 月份成長 58.42%、69.90%。而 6 月份上證綜指、深證成指和創業板指分別上漲 2.77%、2.86%、1.88%，帶動券商自營部績效回升。

若以上半年業績預估來看，營收及純益年增分別達 38.16%、49.83%，大致上符合市場預期。

不過，7 月以來中國股市日均成交量明顯低於 6 月份，這對第三季業績是個不利的警訊。