三大法人賣超51.58億元 外資期現貨偏空大賣面板雙虎 PCB族群獲投信加碼

台股今 (29) 日下跌 6.25 點，收 10885.73 點，成交金額 1041.45 億元。三大法人賣超 51.58 億元，僅投信買超，外資期現貨同步偏空，而今日面板雙虎遭到外資狙擊，投信則逆勢加碼 PCB 相關個股。

三大法人中，外資今日賣超 46.98 億元，投信買超 4.3 億元，自營商賣超 8.9 億元；台指期方面，三大法人淨多單減少 103 口，來到 1.37 萬口，其中外資淨多單減少 37 口，未平倉餘額 4.05 萬口。

外資今日買超前 10 名，第 1 名華新 9428 張、第 2 名長榮 7840 張、第 3 名和鑫 7601 張、第 4 名廣達 5568 張、第 5 名聯電 5467 張、第 6 名彩晶 5390 張、第 7 名大同 3333 張、第 8 名旺宏 3112 張、第 9 名元大金 3092 張、第 10 名第一金 2825 張。

外資今日賣超前 10 名，第 1 名群創 2.82 萬張、第 2 名友達 2.3 萬張、第 3 名玉山金 8925 張、第 4 名金像電 6084 張、第 5 名南亞科 5666 張、第 6 名欣興 5571 張、第 7 名台泥 5390 張、第 8 名華邦電 4345 張、第 9 名美律 4327 張、第 10 名和碩 3297 張。

投信今日買超最多的則為華邦電 3376 張最多，另外也大舉買超 PCB 相關族群，像是金像電買超 2894 張、楠梓電 2000 張、瀚宇博 1808 張、台表科也有 1092 張；至於賣超的部分則以台灣高鐵 2470 張最多，其次則為聚積 1077 張、旺宏 900 張。

法人分析，目前下檔月線 10850 點附近有撐，短期雖然仍呈現偏多格局，但向上有 11000 點關卡的高檔壓力，短期難脫區間震盪，若無法順利突破萬一關卡，甚至反向拉回的話，時間拉長恐不利多頭力道延續。