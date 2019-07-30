

◆盤勢分析

1. 美國投資人持續關中美新一輪談判與月底 FED 降息動作，美股四大指數漲跌不一，收盤漲跌幅介於 - 0.44~0.26%。科技股震盪劇烈，Intel 與台積電 ADR 漲幅超過 1%，APPLE 上揚 0.93%，美光、AMD、FB 則下跌超過 1%。

2. 日韓貿易戰加劇，周一亞股走勢蹣跚，台股開低後震盪，午盤 2454 聯發科帶動大盤由黑翻紅，惟尾盤權值集體下挫再度紅翻黑，收盤報 10885.73 點，下跌 6.25 點，跌幅 0.06%。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周一台股收小紅 K 棒，指數在 10 日均線與月均線間整理。

(2) 量能：成交量縮至 1,045.60 億元，呈現量縮整理。

(3) 技術指標：日 KD 指標在高檔震盪下滑、MACD 柱狀體翻負。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 51.59 億元；外資 - 46.99 億元、投信 + 4.31 億元、自營 - 8.91 億元。

4.OTC 指數開高走低，收最低，終場下跌 0.37%。目前上檔壓力為前波高 144.8 點，下方支撐為 140 點關卡。

5. 太陽能：3691 碩禾積極投入電動車電池市場，負極材料產線將於 3Q19 開出，正極材料也將於 4Q19 投產，激勵周一股價長紅創 10 個月新高；帶動 6244 茂迪、4934 太極攻上漲停，3576 聯合再生則上漲超過 5%。

6. 散熱模組：中國 5G 手機正式在月底陸續上市，散熱族群高檔震盪，3324 雙鴻、3017 奇鋐、6230 超眾股價逆上揚。

7.PCB：受到下半年旺季的到來，華新集團因本業獲利加集團股利收入 6191 精成科、5469 瀚宇博仍是類股強勢指標，帶動 3049 和鑫與母公司 1605 華新股價走高；此外，2316 楠梓電、6153 嘉聯益、6278 台表科站穩紅盤。

8. 食品：由於進入銷售 (中元 + 中秋) 旺季，1215 卜蜂股價創波段新高；1210 大成即將挑戰前波高點。

9. 操作建議：市場靜待後續華為與 FED 動作，台股仍受制 10800~11000 點平台壓力區，指數區間震盪概率大，仍以個股表現為主。選股方面，短線進出以散熱、PCB、5G、IC 設計等人氣焦點股。

10. 買廠？或策盟？ 瀚宇博、嘉聯益 今同步停牌：印刷電路板廠 5469 瀚宇博德與 6153 嘉聯益 29 日先後發布公告，將於 7 月 30 日起暫停交易，相關的認購（售）權證也同步暫停交易，並於重大訊息公布後，再申請恢復交易。業界預估應該與買廠有關，嘉聯益觀音新廠求售已久，甚至不排除將有策略性投資發生。

11. 新唐 BMC 迎新單 H2 出貨暴衝：微控制器（MCU）4919 廠新唐伺服器遠端管理晶片（BMC）出貨報喜，成功拿下 Google 資料中心的 BMC 大單，目前已經開始量產出貨。市場表示，新唐受惠於歐美伺服器客戶拉貨帶動，下半年出貨將可望明顯優於上半年表現，全力衝刺 BMC 出貨量。

12. 汽車工業主題發表會 8 月 26 日首發：證交所將於 8 月 26 日起舉行「汽車工業」主題式業績發表會，為民國 105 年舉行「主題式業績發表會」之後首發，預計邀請 1568 倉佑、6288 聯嘉、1338 廣華 - KY、2115 六暉 - KY、4557 永新 - KY、1522 堤維西、4551 智伸科、1524 耿鼎等八家公司出席。

13. 世紀鋼出售桃園物流中心 處分利益 6.87 億元今年認列：9958 世紀鋼公告，將出售位在桃園的新建物流中心，預計處分利益 6.87 億元，將於今年認列，收益將用來投入發展離岸風電事業經營。世紀鋼表示，經評估整體資產所產生之最佳綜效，擬以售後租回的方式，處分位在桃園觀音區的物流中心不動產，交易總金額 25.278 億元。

