【華冠投顧】台股觀望，量縮，整理，支撐沒破，壓力沒過



明日摩台結算，周四美 FED 利率決策，台股市場觀望，量縮整理，終場指數小跌 6 點，收在 10885 點，成交量 1044 億元，價跌量縮。

大盤指數今日最低 10863 點，最高 10905 點，支撐未破，壓力未過。還記得老師跟大家講過支撐數字 10861 與 10843 點沒被跌破，大盤不會有機會轉弱或轉空，己回測數日，重要支撐仍守住，但是由於明日摩台期結算，周四美 FED 利率決策宣布降息? 都是影響台股未來走勢變數，有不確定因素，只要守住支撐，安啦! 不差這 2 天，等待就是.... 不過仍需要做好風險與利潤的最佳策略... 今日我們建議: 獲利調節或出場，增加現金比重，等待下次出擊.... 穩健操作。

今日強勢股: 精成 (6191)，保瑞(6472)，聯嘉(6288)，興能高(6558)，辛耘(3583)，碩禾(3691)，茂迪(6244)，家登(3680)，合鑫(3049)，楠梓電(2316) 以及嘉聯益 (6153) 等。

大盤上上周五 7/19 跟大家說: 證據出現，順勢而為! 周四聯準會降息? 影響正負面? 不去猜測，今日我們建議: 獲利調節或出場，增加現金比重，等待明朗下次再出擊.... 穩健操作。

分析師林驛銘

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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