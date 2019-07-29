網友爆料沒收到年中獎金 華碩：依計畫將如期在7月31日發放

網友日前在社群平台上爆料，表示沒收到「今年年中獎金」，筆電品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (29) 日低調回應，強調年中獎金計畫並未變動，預計將在 7 月 31 日如期發放，而今年的營運重點將放在優化產品組合、導入產品創新、改善效率，並審慎管理及對應大環境變化。

華碩並未多談績效獎金發放相關事宜，僅強調，每年都計劃發放 2 次績效獎金，分別在年中及年終，今年也照原定計畫執行，年中獎金預計 7 月 31 日發放，至於網友在社群平台發表的言論，華碩不表示意見。

華碩去年調整手機業務，營收與獲利大幅衰減，董事長施崇棠 4 月就曾鼓勵員工，要大家發揮眾智，將華碩人、華碩品牌的魂與本找回來，共同突破產業所面臨的困境，再創新局，並將今年的目標鎖定 2019 COMPUTEX 電腦展上的新品，如 ZenFone 6、ZenBook 14 等。

此外，華碩日前與中國遊戲龍頭騰訊合作推出第 2 代 ROG PHONE II 預計於 7 月 31 日於中國電商平台京東商城開賣，目前已有超過 252 萬人次預約搶購，台灣則預計於 8 月 1 日於通路商開始販售。

華碩第 2 季集團合併營收 742.34 億元，季減 13.55%、年減 8.71%，累計今年前 6 月合併營收 1601.03 億元，年減 7.95%。