【倫元投顧】市場派是觀望並未撤退

◆盤勢分析

成交量萎縮不到 1200 億元，暗示大內高手 (大資金內資) 動作減緩，可能是觀望月底 Fed 的降息動作，雖然大資金保守導致成交量萎縮，不過中小型股的輪動節奏並未中斷，今天轉由太陽能族群發威，只是這個產業並無太大的利基，無法吸引中期買盤青睞，屬於短線補漲行情。

技術線型來看，因為指數跌破 10 日均線支撐，短多行情轉為修正結構，下檔月線 10845 點是中多防守的第一道關卡，雖然今天市場力較為薄弱，不過也未發現哪個族群特別弱勢，由此推斷，市場派只是觀望並未撤退；故短期整理後只要沒出現巨量中黑的背離型態，中期台股仍然樂觀，畢竟目前處於 Q3 傳統旺季。

從大方向分析，目前市場面臨的三大變數為︰美中貿易談判未定、Fed 的降息多寡 (預期降 1 碼)、以及川普普嗆聲將取消中國 WTO 開發中國家地位，川普動作會這麼多，主要是美股相對強勢，造成川普底氣十足；一旦美股走勢不佳、川普姿態就會放軟。

楊天迪 分析師

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