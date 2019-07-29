公股銀監視器驚傳是中國貨？ 合庫銀：無資安問題才驗收

公股行庫驚傳使用中國廠商出產的監視系統？合庫銀遭爆料，新一批招標汰換的監視器竟是中國貨，恐有資安疑慮，合庫銀今 (29) 日強調，已要求樹樺簽具保證書，並由第三方公證單位驗證，確認無資安疑慮才會驗收。

基於資安考量，政府已明令政府機構公務嚴禁使用中國製產品，而由財政部轉投資的合庫金庫，旗下子公司合庫銀卻遭踢爆招標汰換的分行門口監視器，使用來自中國第二大監控設備大廠，大華科技所產製、具備人臉辨識的監視器，引起社會高度關注。

爆料者稱，合庫為汰換分行門口監視器，由樹樺電子公司得標，但樹樺卻使用大華科技所產製的監視器，並將主機印有大華廠商名稱的標籤撕除，藉此掩人耳目。

合庫銀今天澄清，監視器採購程序一切依公開招標方式進行，採購條件中敘明不得採用中國品牌、不得有木馬程式及不得有後門程式等條件。

合庫銀表示，為確保所採購的監視器沒有任何資安疑慮，已要求樹樺須簽具保證書，並將監視器送公證單位檢測，經確認產品非中國製，並且無任何資安疑慮後才會驗收。

得標廠商樹樺則強調，所採購的監視器僅有錄影功能，不具人臉辨識功能，且各分行監視器皆為獨立作業，並無聯網功能也不會相互串連或連線到主機，資料不會被傳送到中國。

合庫銀近年頻遭歹徒盯上而遭行搶，為強化行舍安全決議汰換監視器，並於今年對外公開招標，預定在 7 月底安裝，但日前遭投訴傳出銀行監視器主機為中國產製，引發市場關注。