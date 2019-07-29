台灣大攜凱基推數位行動刷卡機 估1年千家店導入

台灣大 (3045-TW) 今 (29) 日宣布，攜手凱基銀行推出「數位行動刷卡機」，將透過物聯網 sim 卡，取代傳統電話專線傳送每筆交易，預計 9 月先在大型連鎖健身中心試辦，未來將拓展到外送、攤商及展場等非固定交易點，估 1 年內能吸引上千家商家使用。

台灣大企業用戶事業群營運長吳傳輝表示，過去店家須收存大量的簽單存根聯與請款聯，不少消費者錢包則塞滿刷卡簽單，「數位行動刷卡機」可讓店家簽單直接存放銀行雲端系統，同時消費者也可拍下刷卡簽單 QRcode，自行選擇簽單留存位置，如手機、簡訊等，達到「刷卡雙向無紙化」目標。

凱基銀行消費者金融處副總林毓棠指出，「數位行動刷卡機」可讓店家再也不受限實體電話專線，除省下成本外，刷卡機還提供三大行動支付，包括 Apple Pay、Samsung Pay 及 Google Pay，預計推出後，1 年內能吸引上千家的店家使用。

根據資策會 MIC 調查，台灣使用行動支付的比例已破五成，台灣大表示，數位行動刷卡機採用凱基的行動接單系統，台灣大提供物聯網晶片模組與管理平台，藉此提升店家管理效率，此外，每筆交易皆須以信用卡或手機實體過卡，讓資安疑慮降低。