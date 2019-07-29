中鋼Q2自結稅前盈餘年減逾3成 上半年稅前EPS 0.67元

中鋼 (2002-TW) 今 (29) 日公告第 2 季自結獲利，受到鋼市低迷、煉鋼成本走揚影響，稅前盈餘 53.94 億元，季增 5.1%、年減 33.8%，每股稅前盈餘約 0.34 元；上半年稅前盈餘 105.28 億元，年減 19.3%，每股稅前盈餘約 0.67 元。

中鋼第 2 季營收 948.81 億元，季減 1.4%、年減 5.4%，營業利益 53.07 億元，季增 1%、年減 39.5%；營益率 5.59%，季增 0.13 個百分點、年減 3.14 個百分點，稅前盈餘 53.94 億元，季增 5.1%、年減 33.8%，每股稅前盈餘約 0.34 元。

中鋼上半年營收 1911.1 億元，年減 1.3%，營業利益 105.28 億元，年減 28.7%、營益率 5.53%，年減 2.12 個百分點，稅前盈餘 105.28 億元，年減 19.3%，每股稅前盈餘約 0.67 元。

中鋼第 2 季盤價雖然止跌，但受到需求放緩，以及煉鋼原料煤炭、鐵礦砂價格走揚影響，獲利表現大幅受到影響，而第 3 季由於盤價續跌，加上煤炭、鐵礦砂價格依舊高檔，恐持續衝擊獲利表現。

不過近來國際鋼價築底反彈，中鋼旗下的中鴻 (2014-TW)8 月內銷、9 月外銷盤價開出漲盤，且預計漲勢可望延續至 10、11 月，也可望帶動中鋼第 4 季盤價同步走揚，營運可望出現轉機。

中鋼 6 月碳鋼銷售量 80.52 萬噸，內銷比率 68%，上半年碳鋼累計銷量為 513.08 萬噸，內銷比率 68%。